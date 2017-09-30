«Манчестер Сити» обыграл «Челси» в матче чемпионата Англи
МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. «Манчестер Сити» одержал победу над лондонским «Челси» со счетом 1:0 в гостевом матче седьмого тура чемпионата Англии по футболу.
Мяч на 67-й минуте забил Кевин де Брейне.
В турнирной таблице «Манчестер Сити» занимает первое место, набрав 19 очков, столько же в активе у «Манчестер Юнайтед». «Челси» с 13 очками идет четвертым.
В следующем туре «Манчестер Сити» примет «Сток», «Челси» в гостях сыграет с «Кристал Пэлас». Обе встречи пройдут 14 октября.
|30.09.2017 19:30
|основной раунд: 7-й тур
|Stamford Bridge
|Челси
|0:1
|Манчестер Сити
|Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
|Антонио Конте
|Хосеп Гвардьола
Голы
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Составы
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Статистика
|0
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|4
|Удары (всего)
|17
|2
|Удары в створ
|6
|4
|Угловые
|8
|8
|Фолы
|13
|8
|Офсайды
|0
Судьи
|Главный судья
|Мартин Аткинсон (Англия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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