«Манчестер Сити» обыграл «Челси» в матче чемпионата Англи

Мяч на 67-й минуте забил Кевин де Брейне.

В турнирной таблице «Манчестер Сити» занимает первое место, набрав 19 очков, столько же в активе у «Манчестер Юнайтед». «Челси» с 13 очками идет четвертым.

В следующем туре «Манчестер Сити» примет «Сток», «Челси» в гостях сыграет с «Кристал Пэлас». Обе встречи пройдут 14 октября.