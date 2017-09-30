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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/31181226/
30 сентября 2017, 21:45 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

«Манчестер Сити» обыграл «Челси» в матче чемпионата Англи

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. «Манчестер Сити» одержал победу над лондонским «Челси» со счетом 1:0 в гостевом матче седьмого тура чемпионата Англии по футболу.

Мяч на 67-й минуте забил Кевин де Брейне.

В турнирной таблице «Манчестер Сити» занимает первое место, набрав 19 очков, столько же в активе у «Манчестер Юнайтед». «Челси» с 13 очками идет четвертым.

В следующем туре «Манчестер Сити» примет «Сток», «Челси» в гостях сыграет с «Кристал Пэлас». Обе встречи пройдут 14 октября.

30.09.2017 19:30 основной раунд: 7-й тур Stamford Bridge
Челси 0:1 Манчестер Сити
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Антонио Конте Хосеп Гвардьола
Голы
17 Кевин Де Брейне (Габриэл Жезус) 67′
Составы
Тибо Куртуа 13
Антонио Рюдигер 2
Гэри Кэйхилл 24
Андреас Кристенсен 27
Сесар Аспиликуэта 28
Маркос Алонсо 3
Сеск Фабрегас 4
Н`Голо Канте 7
73′ Темуе Бакайоко 14
Миши Батшуайи 23
72′ Эден Азар 10
Родригес Педро 11
35′ Альваро Мората 9
Виллиан 22
31 Эдерсон
2 Кайл Уокер
18 Фабиан Делф
5 Джон Стоунс
30 Николас Отаменди 90′
25 Фернандинью 61′
33 Габриэл Жезус
7 Рахим Стерлинг
17 Кевин Де Брейне 90′
3 Луис да Силва Данилу
21 Давид Сильва 76′
20 Бернарду Силва
19 Лерой Сане 84′
8 Илкай Гюндоган
Статистика
0 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
4 Удары (всего) 17
2 Удары в створ 6
4 Угловые 8
8 Фолы 13
8 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Мартин Аткинсон (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Челси
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Манчестер Сити
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