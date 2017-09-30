Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/31181210/
30 сентября 2017, 21:48 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Гол Селезнёва не спас «Карабюкспор» от поражения в матче с «Галатасараем»

«Галатасарай» выиграл у «Карабюкспора» в матче седьмого тура чемпионата Турции.

Встреча проходила в Стамбуле на стадионе «Тюрк Телеком — Али Сами Йен» и завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев.

У хозяев отличились Софьян Фегули и Майкон (дубль), у гостей — Мустафа Ятабаре и бывший нападающий «Кубани» Евгений Селезнёв, который реализовал пенальти.

«Галатасарай» с 19 очками занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Турции. «Карабюкспор», который набрал лишь пять баллов, находится на 16-й строчке.

Галатасарай
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Туран отказался переходить из «Барселоны» в «Галатасарай»

Туран отказался переходить из «Барселоны» в «Галатасарай»

Полузащитник Арда Туран, права на которого принадлежат «Барселоне», продолжит карьеру в своём нынешнем клубе. Ранее стало известно, что «Галатасарай» договорился с каталонцам об аренде 30-летнего футболиста, но переход не состоится.
Еще 7 новостей  Все новости

Не смог уйти от ножа. Как убили ходока, защищавшего девушек

Каррера или Карпин? Угадай тренера «Спартака»

Медведева идёт на десерт. Что ждёт Россию на Олимпиаде

Каррера: я не говорил, что виноваты игроки. Первый виноватый — я