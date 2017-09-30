Гол Селезнёва не спас «Карабюкспор» от поражения в матче с «Галатасараем»

Встреча проходила в Стамбуле на стадионе «Тюрк Телеком — Али Сами Йен» и завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев.

У хозяев отличились Софьян Фегули и Майкон (дубль), у гостей — Мустафа Ятабаре и бывший нападающий «Кубани» Евгений Селезнёв, который реализовал пенальти.

«Галатасарай» с 19 очками занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Турции. «Карабюкспор», который набрал лишь пять баллов, находится на 16-й строчке.