Гол Селезнёва не спас «Карабюкспор» от поражения в матче с «Галатасараем»
«Галатасарай» выиграл у «Карабюкспора» в матче седьмого тура чемпионата Турции.
Встреча проходила в Стамбуле на стадионе «Тюрк Телеком — Али Сами Йен» и завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев.
У хозяев отличились Софьян Фегули и Майкон (дубль), у гостей — Мустафа Ятабаре и бывший нападающий «Кубани» Евгений Селезнёв, который реализовал пенальти.
«Галатасарай» с 19 очками занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Турции. «Карабюкспор», который набрал лишь пять баллов, находится на 16-й строчке.
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