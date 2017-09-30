«Алавес» обыграл «Леванте», одержав первую победу в текущем сезоне Примеры
«Алавес» одержал победу над «Леванте» в матче седьмого тура чемпионата Испании.
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Встреча прошла в Валенсии на стадионе «Сьюдад де Валенсия» и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.
На 33-й минуте Мунир
«Алавес» одержал первую победу в текущем сезоне, прервав серию из шести подряд поражений. Команда Джанни Де Бьязи набрала три очка и поднялась с последнего на предпоследнее место в таблице Примеры. «Леванте» (9) — 9-й.
Главные тренеры
|Хуан Муньис
|Джованни Де Бьязи
Голы
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Составы
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Статистика
|2
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|13
|Удары (всего)
|8
|0
|Удары в створ
|3
|8
|Угловые
|4
|11
|Фолы
|18
|3
|Офсайды
|3
Судьи
|Главный судья
|Давид Фернандес Борбалан (Испания)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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