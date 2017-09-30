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30 сентября 2017, 21:29 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Алавес» обыграл «Леванте», одержав первую победу в текущем сезоне Примеры

«Алавес» одержал победу над «Леванте» в матче седьмого тура чемпионата Испании.

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Встреча прошла в Валенсии на стадионе «Сьюдад де Валенсия» и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

На 33-й минуте Мунир Эль-Хаддади вывел «Алавес» вперёд, а в концовке встречи Альваро Медран закрепил победу гостей.

«Алавес» одержал первую победу в текущем сезоне, прервав серию из шести подряд поражений. Команда Джанни Де Бьязи набрала три очка и поднялась с последнего на предпоследнее место в таблице Примеры. «Леванте» (9) — 9-й.

30.09.2017 19:30 основной раунд: 7-й тур Ciutat de Valencia
Леванте 0:2 Алавес
Первый тайм: 0:1
Главные тренеры
Хуан Муньис Джованни Де Бьязи
Голы
24 Мунир Эль-Хаддади (А. Педраса) 33′
23 Альваро Медран (Р. Дуарте) 81′
Составы
Фернандес Рауль 1
Тоньо 3
Хосе Мануэль Чема 6
Серхио Постиго 15
61′ Энис Барди 10
Хосе Луис Моралес 11
Хосе Кампанья 24
Алекс Алегрия 17
45′ Суарес Пьер Робер 4
78′ Эммануэл Боатенг 21
64′ Педро Лопес 19
Нано 16
14′ Санчес Самуэль Гарсия 7
Антонио Луна 22
1 Фернандо Флорес Пачеко
3 Рубен Дуарте
4 Руано Дельгадо Алексис 67′
6 Гильермо Марипан 2′
12 Родригу Эли
16 Даниель Торрес
19 Мануэль Гарсия 71′
17 Альфонсо Педраса
23 Альваро Медран 88′
9 Кристиан Сантос
11 Перес Ибаи Гомес 55′
2 Мартин Карлос Вигарай 60′
24 Мунир Эль-Хаддади 78′
8 Александр Катаи
Статистика
2 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
13 Удары (всего) 8
0 Удары в створ 3
8 Угловые 4
11 Фолы 18
3 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Давид Фернандес Борбалан (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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Капитан команды
Гол
Автогол
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