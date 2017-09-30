«Алавес» обыграл «Леванте», одержав первую победу в текущем сезоне Примеры

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Встреча прошла в Валенсии на стадионе «Сьюдад де Валенсия» и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

На 33-й минуте Мунир Эль-Хаддади вывел «Алавес» вперёд, а в концовке встречи Альваро Медран закрепил победу гостей.

«Алавес» одержал первую победу в текущем сезоне, прервав серию из шести подряд поражений. Команда Джанни Де Бьязи набрала три очка и поднялась с последнего на предпоследнее место в таблице Примеры. «Леванте» (9) — 9-й.