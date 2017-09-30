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30 сентября 2017, 21:26 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Три гола с пенальти помогли «Удинезе» разгромить «Сампдорию»

«Удинезе» одержал победу над «Сампдорией» в матче 7-го тура итальянской Серии А.

Встреча прошла в Удине на стадионе «Дачия Арена — Фриули» и завершилась со счётом 4:0 в пользу хозяев.

На 27-й минуте «Удинезе» вышел вперёд благодаря голу Родриго Де Пауля с пенальти. В конце первого тайма генуэзская команда осталась вдесятером — вторую жёлтую карточку получил Эдгар Баррето. В середине второй половины игры хозяева снова забили с пенальти — отличился Макси Лопес. На 85-й минуте Лопес оформил дубль, а на 95-й минуте Секо Фофана реализовал ещё один пенальти в пользу «зебр».

«Удинезе» набрал 6 очков и вышел на 14-е место в РФПЛ. «Сампдория» (11) — 8-я.

Удинезе
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