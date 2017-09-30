Форвард «Халл Сити»: Возвращаемся на победный путь

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Отметим, что 20-летний футболист является лучшим бомбардиром команды Леонида Слуцкого. На его счету шесть голов.

— Возвращаемся на победный путь, а также есть еще один гол! — написал на своей странице в Твиттере Боуэн.

Отметим, что в предыдущих пяти матчах первого дивизиона Англии «тигры» не одержали ни одной победы (две ничьи и три поражения). Несмотря на завоеванные три очка, «Халл» остался на 17 месте в турнирной таблице.