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30 сентября 2017, 20:27 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Форвард «Халл Сити»: Возвращаемся на победный путь

Нападающий «Халл Сити» Джаррод Боуэн после матча 11-го тура чемпионшипа против «Бирмингема» (6:1) выразил радость в связи с победой команды и своим голом.

Нападающий <span class=error>Халл</span> Сити Джаррод <span class=error>Боуэн</span> после матча 11-го тура <span class=error>чемпионшипа</span> против Бирмингема (6:1) выразил радость в связи с победой команды и своим голом. Увеличить
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Отметим, что 20-летний футболист является лучшим бомбардиром команды Леонида Слуцкого. На его счету шесть голов.

— Возвращаемся на победный путь, а также есть еще один гол! — написал на своей странице в Твиттере Боуэн.

Отметим, что в предыдущих пяти матчах первого дивизиона Англии «тигры» не одержали ни одной победы (две ничьи и три поражения). Несмотря на завоеванные три очка, «Халл» остался на 17 месте в турнирной таблице.

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