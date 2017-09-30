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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/31180829/
30 сентября 2017, 20:25 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

ПСЖ разгромил «Бордо» в матче чемпионата Франции, Неймар забил с пенальти

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. «Пари Сен-Жермен» крупно обыграл «Бордо» со счетом 6:2 в домашнем матче восьмого тура чемпионата Франции по футболу.

Встреча завершилась со счетом 6:2. Увеличить
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В составе хозяев мячи забили Неймар (5-я и 40-я минуты — пенальти), Эдинсон Кавани (12), Томас Менье (21), Юлиан Дракслер (45) и Килиан Мбаппе (58). У гостей отличились Юнусс Санкаре (31) и Малком (89 — пенальти).

На прошлой неделе испанская газета El Pais сообщила, что президент ПСЖ Нассер-Ганим Аль-Хелаифи предложил Кавани бонус в размере €1 млн, если он откажется в дальнейшем бить пенальти и уступит это право Неймару.

Перед этим французское издание L’Equipe сообщило, что в раздевалке после матча чемпионата Франции между ПСЖ и «Лионом» (2:0) между Кавани и Неймаром почти завязалась драка. В одном из эпизодов игры судья назначил штрафной в ворота «Лиона», который собирался пробить Кавани, но бразильский защитник парижского клуба Дани Алвес забрал у него мяч и передал его Неймару, который, штрафной удар забить не сумел. Позднее в ворота «Лиона» был назначен пенальти, к мячу опять подошел Кавани, но Неймар хотел сам пробить одиннадцатиметровой удар, футболисты начали спорить прямо на поле, но уругваец не пустил бразильца к мячу и в итоге не реализовал пенальти. Также отмечалось, что причиной конфликта мог стать денежный бонус в размере 1€ млн, который дается лучшему бомбардиру первенства страны.

ПСЖ не потерпел ни одного поражения и с 22 очками возглавляет турнирную таблицу. «Бордо» с 15 баллами располагается на третьей строчке.

В следующем туре ПСЖ 14 октября на выезде сыграет с «Дижоном», «Бордо» на следующий день примет «Нант».

30.09.2017 18:00 основной раунд: 8-й тур Parc des Princes
ПСЖ 6:2 Бордо
Первый тайм: 5:1
Главные тренеры
Эмери Унаи Жослен Гурвеннек
Голы
5′ Неймар 10
12′ Эдинсон Кавани 9
21′ Тома Менье 12
40′ Неймар 10
45′ Юлиан Дракслер 23
58′ Кильян Мбаппе 29
13 Юнусс Санкаре 31′
7 Филипе Силва де Оливейра Малком 90′
Составы
Альфонс Ареола 16
45+1′ Тома Менье 12
Юри Берчиче 17
Преснель Кимпембе 3
Маркиньюс 5
Юлиан Дракслер 23
Кильян Мбаппе 29
Неймар 10
79′ Марко Верратти 6
Кристофер Нкунку 24
70′ Адриен Рабьо 25
Джовани Ло Сельсо 18
61′ Эдинсон Кавани 9
Анхель Ди Мария 11
1 Бенуа Костиль
5 Отавиу
4 Вукашин Йованович 39′
21 Тео Пелланар
14 Жереми Тулалан
7 Филипе Силва де Оливейра Малком
13 Юнусс Санкаре 64′
19 Лукас Лерагер
20 Юссуф Сабали 34′
6 Игор Левчук
11 Франсуа Камано 75′
22 Жонатан Кафу
12 Николя Де Превиль 56′
15 Александр Менди
Статистика
1 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
10 Удары (всего) 17
8 Удары в створ 6
0 Угловые 5
10 Фолы 17
1 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Франсуа Летексье (Франция)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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