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ХАЛЛ — БИРМИНГЕМ — 6:1 (3:0)

Голы: Кэмпбелл, 7 (1:0). Мейлер, 11 — с пенальти (2:0). Боуэн, 26 (3:0). Грощицки, 72 (4:0). Хенриксен, 76 (5:0). Ларссон, 87 (6:0). Гэллахер, 90+1 (6:1).

«Халл» (Кингстон-апон-Халл): Макгрегор, Аина, Доусон, Хектор, Кларк, Ларссон, Мейлер, Боуэн (Уэйр, 82), Тораль (Хенриксен, 69), Грощицки, Кэмпбелл (Дико, 70).

«Бирмингем»: Кущак, Нсуэ, Моррисон, Дин, Колен, Дэйвис, Гарднер (Васселл, 46), Ндой, Магома (Коттерилл, 61), Юткевич (Гэллахер, 61), Бога.

Предупреждения: нет

Судья: Данкан.

30 сентября. Кингстон-апон-Халл. Стадион «Кей-Си». 15 608 зрителей.

АКЦИЯ ПРОТЕСТА

Весь сентябрь по соцсетям гуляло черно-оранжевое объявление с кричащей шапкой: «С нас хватит». Группа активных фанатов «Халла» призывала всех неравнодушных к клубу собраться 30 сентября в пабе неподалеку от стадиона за два с половиной часа до матча, чтобы обсудить план почти боевых действий. Как мы уже не раз писали в текстах о клубе Леонида Слуцкого, фанаты недовольны владельцами «тигров» — англо-египетским бизнесменом Ассемом Алламом и его сыном Эхабом, фактически управляющим «Халлом».

В программу мероприятия вошли: музыка от болельщика Винни Уайтхэда (почему-то этот пункт был первым), общение с представителем компании Supporters Direct (она занимается вопросами клубов, в которых частью акций владеют болельщики), встреча с агрономом стадиона «Кей-Си», лотерея и презентация гигантского баннера с надписью «Мы хотим, чтобы Алламы ушли».

Кроме того, все желающие всего за фунт могли купить браслет с тем же призывом, а также бесплатно получить значок и шарик. С ними даже пускали внутрь.

СМЕНА СХЕМЫ И ФАНТАСТИЧЕСКИЙ ЮНОША

Слуцкого все эти войны касаются косвенно. Во-первых, фанаты ругали владельцев задолго до того, как узнали о существовании российского тренера. Во-вторых, болельщики понимают: в бедах клуба виноват совсем не Слуцкий. А проблемы налицо: в пяти сентябрьских матчах «Халл» не мог победить и к игре с «Бирмингемом» подошел в опасной близости от зоны вылета.

На границе этой зоны как раз и находился соперник «тигров». Знаменитый тренер и друг «СЭ» Харри Реднапп прошлой весной спас «Бирмингем» от вылета, на радостях продлил с ним контракт еще на год, накупил с десяток футболистов, завалил старт сезона и был уволен две недели назад. За день до встречи с «Халлом» команда обрела нового тренера — им стал известный по работе с клубами низших английских дивизионов Стив Коттерилл. Но очевидно, что за сутки он не мог внести изменения в игру «Бирмингема».

Обычно назначение нового тренера дает психологический импульс футболистам — они хотят показать себя с лучшей стороны, поэтому стараются играть на максимуме. Но у «Бирмингема» все получилось наоборот — уже за полчаса «Халл» смял гостей и решил исход встречи. Каждый гол — результат грубой ошибки гостей. Сначала Дэйвис допустил обрез на своей половине поля…

Боуэна стоит отметить отдельно — на днях 20-летний воспитанник академии «Халла» продлил контракт с командой до 2022 года, а Слуцкий на предматчевой пресс-конференции говорил о важности этого соглашения. Боуэн и вправду крут — в столь юном возрасте он возглавляет гонку бомбардиров второй по силе лиги Англии.

ОТ 0:5 ДО 6:1

В перерыве «Бирмингем» выпустил еще одного форварда вместо центрального полузащитника, но это не сработало. «Тигры» не давали гостям проникнуть в штрафную Макгрегора, хотя и сами отпустили педаль газа. Но к середине второго тайма «Халлу» надоело ездить на холостых оборотах, тем более что «Бирмингем» не оказывал никакого сопротивления. И «тигры» забили еще трижды. Солировал восстановившийся от травмы Грощицки — сперва поляк сам забил, затем Хенриксен с передачи Ларссона довел счет до 5:0…

А за три минут до конца основного времени Ларссон забил шестой мяч. Жаль, что сохранить ворота сухими «Халлу» не удалось — в добавленные минута команда Слуцкого совсем расслабилась и пропустила выпад «Бирмингема». 6:1 — это, конечно, не так красиво, как 6:0, но тоже можно вырезать и повесить в рамочку. Слуцкий заслужил.