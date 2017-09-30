Слуцкий: План «Халла» на матч с «Бирмингемом» сработал, мы играли очень солидно

«Думаю, мы показывали то же качество игры, что и сегодня, во многих прошлых матчах, но не на протяжении всех 90 минут. На этой неделе мы говорили с игроками о стабилизации качества игры. Мы играли очень солидно и держались на высоком уровне весь матч. Сегодня наш план сработал. Я очень доволен. У нас есть план на каждую игру, но иногда он работает, а иногда нет», — цитирует Слуцкого Hull Daily Mail.