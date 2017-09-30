Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/31180669/
30 сентября 2017, 19:57 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Слуцкий: План «Халла» на матч с «Бирмингемом» сработал, мы играли очень солидно

Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий прокомментировал победу над «Бирмингем Сити» (6:1) в матче 11-го тура Чемпионшипа.

Главный тренер <span class=error>Халл</span> Сити Леонид <span class=error>Слуцкий</span> прокомментировал победу над Бирмингем Сити (6:1) в матче 11-го тура <span class=error>Чемпионшипа</span>. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Думаю, мы показывали то же качество игры, что и сегодня, во многих прошлых матчах, но не на протяжении всех 90 минут. На этой неделе мы говорили с игроками о стабилизации качества игры. Мы играли очень солидно и держались на высоком уровне весь матч. Сегодня наш план сработал. Я очень доволен. У нас есть план на каждую игру, но иногда он работает, а иногда нет», — цитирует Слуцкого Hull Daily Mail.

Халл Сити
Новости Матчи Состав
Бирмингем Сити
Новости Матчи Состав
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости

Не смог уйти от ножа. Как убили ходока, защищавшего девушек

Каррера или Карпин? Угадай тренера «Спартака»

Медведева идёт на десерт. Что ждёт Россию на Олимпиаде

Каррера: я не говорил, что виноваты игроки. Первый виноватый — я