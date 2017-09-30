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30 сентября 2017, 19:34 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

«Халл» разгромил «Бирмингем» и прервал пятиматчевую безвыигрышную серию в чемпионшипе

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. «Халл» крупно победил «Бирмингем» со счетом 6:1 в домашнем матче 11-го тура чемпионшипа — второго по силе дивизиона чемпионата Англии по футболу.

Встреча завершилась со счетом 6:1. Увеличить
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В составе хозяев мячи забили Фрейзер Кэмпбелл (7-я минута), Дэвид Мейлер (11, с пенальти), Джаррод Боуэн (26), Камиль Гросицкий (72), Маркус Хенриксен (76) и Себастьян Ларссон (87). У гостей отличился Сэм Галлахер (90).

Главным тренером «Халла» является 46-летний Леонид Слуцкий, который возглавил команду в июне, став первым российским тренером в Англии.

«Халл» прервал пятиматчевую серию без побед и остался на 17-м месте в турнирной таблице с 12 очками. У «Бирмингема» в активе восемь баллов, клуб занимает 23-ю строчку.

В следующем матче «Халл» 14 октября на выезде сыграет с «Норвичем», «Бирмингем» днем ранее примет «Кардифф».

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