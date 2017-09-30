«Халл» разгромил «Бирмингем» и прервал пятиматчевую безвыигрышную серию в чемпионшипе

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<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Ловите ранний гол "Халла" "Бримингему". Может, хоть сегодня Слуцкий победит? <a href="https://t.co/LWjQIIZA2A">pic.twitter.com/LWjQIIZA2A</a></p>— Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) <a href="https://twitter.com/G_o_s_h_a/status/914130416981987328?ref_src=twsrc%5Etfw">30 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

В составе хозяев мячи забили Фрейзер Кэмпбелл (7-я минута), Дэвид Мейлер (11, с пенальти), Джаррод Боуэн (26), Камиль Гросицкий (72), Маркус Хенриксен (76) и Себастьян Ларссон (87). У гостей отличился Сэм Галлахер (90).

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">? 3:0 к середине первого тайма. Слуцкий громит бывшую команду Реднаппа!<br>7-й гол в сезоне 20-летнего Боуэна. <a href="https://t.co/IbBUrDXtc1">pic.twitter.com/IbBUrDXtc1</a></p>— Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) <a href="https://twitter.com/G_o_s_h_a/status/914135308647755776?ref_src=twsrc%5Etfw">30 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Главным тренером «Халла» является 46-летний Леонид Слуцкий, который возглавил команду в июне, став первым российским тренером в Англии.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Четвертый год Халла <a href="https://t.co/IFXzxxg19F">pic.twitter.com/IFXzxxg19F</a></p>— Никита Камышев (@SkifFc) <a href="https://twitter.com/SkifFc/status/914153945718718464?ref_src=twsrc%5Etfw">30 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

«Халл» прервал пятиматчевую серию без побед и остался на 17-м месте в турнирной таблице с 12 очками. У «Бирмингема» в активе восемь баллов, клуб занимает 23-ю строчку.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">5:0! "Халл" побеждает "Бирмингем".<br>Напоминаю, сентябрь начался для Слуцкого с поражения со счетом 0:5 от "Дерби Каунти". Это чемпионшип! <a href="https://t.co/kZ43oXCV20">pic.twitter.com/kZ43oXCV20</a></p>— Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) <a href="https://twitter.com/G_o_s_h_a/status/914153416091422722?ref_src=twsrc%5Etfw">30 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

В следующем матче «Халл» 14 октября на выезде сыграет с «Норвичем», «Бирмингем» днем ранее примет «Кардифф».

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Кто-нибудь, остановите уже Слуцкого.<br>6:0. Шесть - ноль. <a href="https://t.co/KZXhVw3iAp">pic.twitter.com/KZXhVw3iAp</a></p>— Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) <a href="https://twitter.com/G_o_s_h_a/status/914155326059970562?ref_src=twsrc%5Etfw">30 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>