«Халл» разгромил «Бирмингем» и прервал пятиматчевую безвыигрышную серию в чемпионшипе
МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. «Халл» крупно победил «Бирмингем» со счетом 6:1 в домашнем матче 11-го тура чемпионшипа — второго по силе дивизиона чемпионата Англии по футболу.
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В составе хозяев мячи забили Фрейзер Кэмпбелл (7-я минута), Дэвид Мейлер (11, с пенальти), Джаррод Боуэн (26), Камиль Гросицкий (72), Маркус Хенриксен (76) и Себастьян Ларссон (87). У гостей отличился Сэм Галлахер (90).
Главным тренером «Халла» является 46-летний Леонид Слуцкий, который возглавил команду в июне, став первым российским тренером в Англии.
«Халл» прервал пятиматчевую серию без побед и остался на 17-м месте в турнирной таблице с 12 очками. У «Бирмингема» в активе восемь баллов, клуб занимает 23-ю строчку.
В следующем матче «Халл» 14 октября на выезде сыграет с «Норвичем», «Бирмингем» днем ранее примет «Кардифф».