Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/31180513/
30 сентября 2017, 19:45 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

«Манчестер Юнайтед» разгромил «Кристал Пэлас» в матче чемпионата Англии

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. «Манчестер Юнайтед» одержал крупную победу над «Кристал Пэлас» со счетом 4:0 в домашнем матче седьмого тура чемпионата Англии по футболу.

<span class=error>Кристал</span> <span class=error>Пэлас</span> в семи матчах с начала сезона потерпел семь поражений не забив при этом ни одного мяча. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Забитыми мячами отметились Хуан Мата (3-я минута), Маруан Феллайни (35, 49) и Ромелу Лукаку (85). «Кристал Пэлас» в семи матчах потерпел семь поражений, не забив при этом ни одного мяча.

В турнирной таблице «Манчестер Юнайтед» лидирует с 19 очками, «Кристал Пэлас» идет на последнем 20-м месте, не набрав ни одного очка. В следующем туре «Манчестер Юнайтед» в гостях сыграет с «Ливерпулем», «Кристал Пэлас» примет «Челси». Обе встречи пройдут 14 октября.

Результаты других матчей игрового дня:

«Борнмут» — «Лестер» — 0:0;.

«Вест Бромвич» — «Уотфорд» — 2:2;.

«Вест Хэм» — «Суонси» — 1:0;.

«Сток» — «Саутгемптон» — 2:1.

30.09.2017 17:00 основной раунд: 7-й тур Old Trafford
Манчестер Юнайтед 4:0 Кристал Пэлас
Первый тайм: 2:0
Главные тренеры
Жозе Моуринью Рой Ходжсон
Голы
3′ Хуан Мануэль Мата (М. Рэшфорд) 8
35′ Маруан Феллаини (Э. Янг) 27
49′ Маруан Феллаини (М. Рэшфорд) 27
86′ Ромелу Лукаку (А. Марсьяль) 9
Составы
Давид де Хеа 1
Фил Джоунс 4
Крис Смоллинг 12
Антонио Валенсия 25
Эшли Янг 18
Маруан Феллаини 27
Неманья Матич 31
Ромелу Лукаку 9
77′ Хуан Мануэль Мата 8
Андер Агуэра Эррера 21
66′ Генрих Мхитарян 22
Джесси Лингард 14
72′ Маркус Рэшфорд 19
Антони Марсьяль 11
13 Уэйн Хеннесси
2 Джоэл Уорд
3 Патрик ван Анхолт
12 Мамаду Сако
27 Дамьен Дилейни
4 Лука Миливоевич
7 Йоан Кабай
10 Эндрос Таунсенд
15 Джеффри Шлупп 68′
18 Джеймс Макартур
42 Джейсон Панчеон 69′
44 Джайро Ридевалд
26 Бакари Сако 74′
19 Фредди Ладапо
Статистика
0 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
18 Удары (всего) 6
7 Удары в створ 1
6 Угловые 5
6 Фолы 9
2 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Майкл Лесли Дин (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Манчестер Юнайтед
Новости Матчи Состав Статистика
Кристал Пэлас
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости

Агапитов: ФТАР наказана за ошибки прошлого руководства федерации

Шарапова вышла во второй круг турнира WTA в Пекине

Глава ФАС Артемьев стал председателем высшего совета Федерации регби России

"Амкар" обыграл "Рубин" и одержал третью подряд победу в РФПЛ