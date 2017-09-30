«Манчестер Юнайтед» разгромил «Кристал Пэлас» в матче чемпионата Англии

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Забитыми мячами отметились Хуан Мата (3-я минута), Маруан Феллайни (35, 49) и Ромелу Лукаку (85). «Кристал Пэлас» в семи матчах потерпел семь поражений, не забив при этом ни одного мяча.

В турнирной таблице «Манчестер Юнайтед» лидирует с 19 очками, «Кристал Пэлас» идет на последнем 20-м месте, не набрав ни одного очка. В следующем туре «Манчестер Юнайтед» в гостях сыграет с «Ливерпулем», «Кристал Пэлас» примет «Челси». Обе встречи пройдут 14 октября.

Результаты других матчей игрового дня:

«Борнмут» — «Лестер» — 0:0;.

«Вест Бромвич» — «Уотфорд» — 2:2;.

«Вест Хэм» — «Суонси» — 1:0;.

«Сток» — «Саутгемптон» — 2:1.