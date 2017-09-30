Гол пяткой в исполнении Ярмоленко помог «Боруссии» обыграть «Аугсбург»

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На 4-й минуте «Боруссия» вышла вперёд благодаря удару пяткой в исполнении Андрея Ярмоленко, который забил свой первый гол в Бундеслиге. На 11-й минуте Франсиско Каюби счёт сравнял. На 23-й минуте гости вышли вперёд — голом отметился Синдзи Кагава, которому ассистировал Ярмоленко. На 79-й минуте Пьер-Эмерик Обамейянг не реализовал пенальти.

«Боруссия», одержавшая шестую победу на старте сезона, продолжает уверенно лидировать в таблице Бундеслиги.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">GOAL! The ball falls to Yarmolenko in the box and he back heels it home! 1-0 early in the first half! <a href="https://twitter.com/hashtag/BVB?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#BVB</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/FCA?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#FCA</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/FCABVB?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#FCABVB</a> <a href="https://t.co/YvLjyLvL5X">pic.twitter.com/YvLjyLvL5X</a></p>— GolazoJuice (@GolazoJuice) <a href="https://twitter.com/GolazoJuice/status/914122099379146752?ref_src=twsrc%5Etfw">30 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Что касается остальных матчей тура, то вничью со счётом 1:1 сыграли «Вольфсбург» и «Майнц», «Айнтрахт» победил «Штутгарт» — 2:1, а «Боруссия» М с тем же счетом одолела «Ганновер».