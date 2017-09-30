Гол пяткой в исполнении Ярмоленко помог «Боруссии» обыграть «Аугсбург»

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На 4-й минуте «Боруссия» вышла вперёд благодаря удару пяткой в исполнении Андрея Ярмоленко, который забил свой первый гол в Бундеслиге. На 11-й минуте Франсиско Каюби счёт сравнял. На 23-й минуте гости вышли вперёд — голом отметился Синдзи Кагава, которому ассистировал Ярмоленко. На 79-й минуте Пьер-Эмерик Обамейянг не реализовал пенальти.
«Боруссия», одержавшая шестую победу на старте сезона, продолжает уверенно лидировать в таблице Бундеслиги.
Что касается остальных матчей тура, то вничью со счётом 1:1 сыграли «Вольфсбург» и «Майнц», «Айнтрахт» победил «Штутгарт» — 2:1, а «Боруссия» М с тем же счетом одолела «Ганновер».