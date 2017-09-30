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30 сентября 2017, 19:17 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Гол пяткой в исполнении Ярмоленко помог «Боруссии» обыграть «Аугсбург»

В матче 7-го тура немецкой Бундеслиги дортмундская «Боруссия» в гостях обыграла со счётом 2:1 «Аугсбург».

В матче 7-го тура немецкой <span class=error>Бундеслиги</span> дортмундская <span class=error>Боруссия</span> в гостях обыграла со счётом 2:1 Аугсбург. Увеличить
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На 4-й минуте «Боруссия» вышла вперёд благодаря удару пяткой в исполнении Андрея Ярмоленко, который забил свой первый гол в Бундеслиге. На 11-й минуте Франсиско Каюби счёт сравнял. На 23-й минуте гости вышли вперёд — голом отметился Синдзи Кагава, которому ассистировал Ярмоленко. На 79-й минуте Пьер-Эмерик Обамейянг не реализовал пенальти.

«Боруссия», одержавшая шестую победу на старте сезона, продолжает уверенно лидировать в таблице Бундеслиги.

Что касается остальных матчей тура, то вничью со счётом 1:1 сыграли «Вольфсбург» и «Майнц», «Айнтрахт» победил «Штутгарт» — 2:1, а «Боруссия» М с тем же счетом одолела «Ганновер».

30.09.2017 16:30 основной раунд: 7-й тур WWK Arena (SGL-Arena)
Аугсбург 1:2 Боруссия Д
Первый тайм: 1:2
Главные тренеры
Мануэль Баум Петер Бос
Голы
11′ Франсиску да Силва Каиуби (Ф. Макс) 30
9 Андрей Ярмоленко 4′
23 Синдзи Кагава (А. Ярмоленко) 23′
Нереализованные пенальти
17 П-Э. Обамеянг 79′
Составы
Mapвин Хитц 35
87′ Даниэл Опар 4
Джеффри Гауэлеув 6
Филипп Макс 31
Мартин Хинтереггер 36
Даниэль Байер 10
62′ Франсиску да Силва Каиуби 30
Альфред Финнбогасон 27
75′ 81′ Марсель Хеллер 7
Эрик Томми 26
38′ Рани Хедира 8
78′ Ку Джа Чхоль 19
67′ Михаэль Грегорич 11
Серхио Кордова 21
38 Роман Бюрки
5 Марк Бартра
15 Джереми Толян 73′
25 Сократис Папастатопулос
26 Лукаш Пищек
22 Кристиан Пулишич
33 Юлиан Вайгль
17 Пьер-Эмерик Обамеянг
19 Махмуд Дахуд 57′
27 Гонсало Кастро
23 Синдзи Кагава 81′
36 Емер Топрак
9 Андрей Ярмоленко 64′
20 Максимиллиан Филипп
Статистика
4 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
10 Удары (всего) 14
5 Удары в створ 8
5 Угловые 5
23 Фолы 12
5 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Марко Фриц (Германия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Аугсбург
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