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30 сентября 2017, 19:07 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Челси» — «Манчестер Сити»: стали известны стартовые составы команд

Стали известны стартовые составы «Челси» и «Манчестер Сити» на центральный матч 7-го тура английской Премьер-лиги.

Стали известны стартовые составы <span class=error>Челси</span> и Манчестер Сити на центральный матч 7-го тура английской <nobr>Премьер-лиги.</nobr> Увеличить
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«Челси»: Куртуа, Рюдигер, Кристенсен, Кэхилл, Аспиликуэта, Канте, Фабрегас, Бакайоко, Алонсо, Азар, Мората.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уолкер, Стоунс, Отаменди, Делф, Фернандиньо, Стерлинг, Сильва, Де Брёйне, Зане, Жезус.

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