«Челси» — «Манчестер Сити»: стали известны стартовые составы команд
Стали известны стартовые составы «Челси» и «Манчестер Сити» на центральный матч 7-го тура английской
Премьер-лиги.
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«Челси»: Куртуа, Рюдигер, Кристенсен, Кэхилл, Аспиликуэта, Канте, Фабрегас, Бакайоко, Алонсо, Азар, Мората.
«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уолкер, Стоунс, Отаменди, Делф, Фернандиньо, Стерлинг, Сильва, Де Брёйне, Зане, Жезус.
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