«Тоттенхэм» разгромил «Хаддерсфилд» в АПЛ, Кейн сделал дубль
МОСКВА, 30 сен —
Р-Спорт. Футболисты лондонского «Тоттенхэма» разгромили «Хаддерсфилд Таун» в матче седьмого тура чемпионата Англии.
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Встреча, прошедшая в субботу в Хаддерсфилде, завершилась со счетом 4:0 в пользу лондонцев, в составе которых дубль сделал Харри Кейн (9-я и 23-я минуты), по голу забили Бен Дэвис (16) и Мусса Сиссоко (90+1).
«Тоттенхэм» с 14 очками идет на третьем месте в турнирной таблице, «Хаддерсфилд» (9 баллов) — 10-й.
|30.09.2017 14:30
|основной раунд: 7-й тур
|John Smith's Stadium
|Хаддерсфилд
|0:4
|Тоттенхэм Хотспур
|Первый тайм: 0:3
Главные тренеры
|Дэвид Вагнер
|Маурисио Покеттино
Голы
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Составы
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Статистика
|1
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|6
|Удары (всего)
|14
|1
|Удары в створ
|7
|4
|Угловые
|7
|7
|Фолы
|4
|4
|Офсайды
|2
Судьи
|Главный судья
|Нил Суорбрик (Англия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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