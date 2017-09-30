«Тоттенхэм» разгромил «Хаддерсфилд» в АПЛ, Кейн сделал дубль

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Встреча, прошедшая в субботу в Хаддерсфилде, завершилась со счетом 4:0 в пользу лондонцев, в составе которых дубль сделал Харри Кейн (9-я и 23-я минуты), по голу забили Бен Дэвис (16) и Мусса Сиссоко (90+1).

«Тоттенхэм» с 14 очками идет на третьем месте в турнирной таблице, «Хаддерсфилд» (9 баллов) — 10-й.