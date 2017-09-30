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30 сентября 2017, 17:53 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

«Тоттенхэм» разгромил «Хаддерсфилд» в АПЛ, Кейн сделал дубль

МОСКВА, 30 сен — Р-Спорт. Футболисты лондонского «Тоттенхэма» разгромили «Хаддерсфилд Таун» в матче седьмого тура чемпионата Англии.

Футболисты лондонского Тоттенхэма разгромили Хаддерсфилд <span class=error>Таун</span> в матче седьмого тура чемпионата Англии. Увеличить
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Встреча, прошедшая в субботу в Хаддерсфилде, завершилась со счетом 4:0 в пользу лондонцев, в составе которых дубль сделал Харри Кейн (9-я и 23-я минуты), по голу забили Бен Дэвис (16) и Мусса Сиссоко (90+1).

«Тоттенхэм» с 14 очками идет на третьем месте в турнирной таблице, «Хаддерсфилд» (9 баллов) — 10-й.

30.09.2017 14:30 основной раунд: 7-й тур John Smith's Stadium
Хаддерсфилд 0:4 Тоттенхэм Хотспур
Первый тайм: 0:3
Главные тренеры
Дэвид Вагнер Маурисио Покеттино
Голы
10 Харри Кейн (К. Триппьер) 9′
33 Бен Дэйвис 16′
10 Харри Кейн (К. Триппьер) 23′
17 Мусса Сиссоко (Б. Дэйвис) 90+1′
Составы
Йонас Лессль 1
Том Смит 2
Матиас Йергенсен "Занка" 25
Кристофер Шиндлер 26
65′ Элиас Качунга 9
Раджиф ван Ла Парра 17
Лоран Депуатр 20
Томас Инс 22
60′ Крис Леве 15
Скотт Мэлоун 3
82′ Джонатан Хогг 6
Дин Уайтхэд 4
61′ Аарон Муй 10
Филип Биллинг 8
1 Юго Ллорис
4 Тоби Алдервейрелд
5 Ян Фертонген
6 Давинсон Санчес
33 Бен Дэйвис
15 Эрик Дайер
20 Деле Алли 58′
29 Харри Уинкс
2 Киран Триппьер 82′
37 Кайл Уокер-Питерс
23 Кристиан Эриксен 75′
17 Мусса Сиссоко
10 Харри Кейн 87′
7 Сон Хын Мин
Статистика
1 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
6 Удары (всего) 14
1 Удары в створ 7
4 Угловые 7
7 Фолы 4
4 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Нил Суорбрик (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Тоттенхэм Хотспур
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