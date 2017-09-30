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30 сентября 2017, 13:28 | Футбол: Зарубежный | Lenta.Ru

Болельщик «Арсенала» назвал сына Арсеналом

Болельщик лондонского «Арсенала» Астрит Дервишай назвал своего новорожденного сына Арсеналом. Об этом сообщает Goal.com.

Болельщик лондонского Арсенала Астрит Дервишай назвал своего новорожденного сына Арсеналом. Фанат из Косово объяснил что такой выбор обусловлен большой любовью к канонирам. При этом его дочь которая родилась три года назад зовут Арсена. Болельщик отметил что они с супругой больше не собираются заводить детей. Увеличить
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Фанат из Косово объяснил, что такой выбор обусловлен большой любовью к «канонирам». При этом его дочь, которая родилась три года назад, зовут Арсена. По словам Дервишая, который поддерживает лондонцев в течение 20 лет, его жена не была против таких имен для детей.

Болельщик отметил, что они с супругой больше не собираются заводить детей.

В феврале 2015 года пара из США назвала своего новорожденного ребенка Малкин Кросби в честь хоккеистов клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина и Сидни Кросби.

«Арсенал» — 13-кратный чемпион Англии. Также команда 13 раз побеждала в национальном Кубке. В 2006 году подопечные Арсена Венгера выходили в финал Лиги чемпионов, где проиграли испанской «Барселоне».

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