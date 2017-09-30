Конте vs Гвардьола — действующий чемпион против будущего?
«СЭ» анонсирует матчи 7-го тура чемпионата Англии и дает на них свой прогноз.
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«МАНЧЕСТЕР СИТИ» БЕЗ АГУЭРО
В пятницу утром было тревожно: Интернет заполнили фотографии разбитой машины, в которой находился нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро. Жуть.
ДТП произошло в ночь с четверга на пятницу в Амстердаме, где аргентинец в свой выходной решил посетить концерт. Но таксист не справился с одним из маневров и въехал в столб. Итог для Агуэро — перелом ребра. Могло быть и хуже. В пятницу вечером аргентинец уже находился в Манчестере и даже улыбался.
Для «Сити» эта потеря значительна, но восполнима — не зря Пеп Гвардьола накупил столько атакующих игроков. «Челси», впрочем, тоже никто не недооценивает — лондонцы даже без хворающего на старте Азара забивают и побеждают. Самое время переубедить тех, кто уже короновал прекрасно играющий в сентябре «Манчестер Сити».
ЛУКАКУ ПРОТИВ «КРИСТАЛ ПЭЛАС» — ИДЕАЛЬНОЕ СОЧЕТАНИЕ
Хороший опрос придумал один из
ЦСКА в курсе: бельгиец сорвался с цепи и вознамерился лишить «Золотой бутсы» Криштиану Роналду с Месси. Девять матчей за «МЮ» — десять голов. Это вообще законно?! Но Жозе Моуринью общих восторгов не разделяет: «Лукаку нельзя расслабляться до тех пор, пока Ибрагимович не восстановится от травмы». А это произойдет не раньше декабря.
До этого Лукаку забьет еще как минимум десяток — можно не сомневаться. Не удивляйтесь, если эту норму бельгиец выполнит уже сегодня: «Кристал Пэлас» сейчас хуже всех с огромным отрывом.
«АРСЕНАЛ»: ИЛЛЮЗИЯ ВЗЛЕТА
Ну вот уже и октябрь. Остался всего месяц до того, как болельщики «Арсенала» запрут все окна и двери и укутаются в одеяло. Как известно, в ноябре «канониры» всегда выступают катастрофически — в среднем всего 1,5 набранных очка за игру.
Но пока можно не волноваться. После уничтожения «Ливерпулем» «Арсенал» вроде бы нащупал свою игру, начал побеждать и в трех матчах
В первый день октября «Арсенал» встретится с «Брайтоном». Конечно, лондонцы еще не привыкли к играм в четверг и могут не успеть восстановиться после матча с БАТЭ. Но вряд ли Арсен Венгер допустит осечку. Время для них еще придет.
ГОЛ ВАЙНАЛДУМА В ГОСТЯХ — ЭТО РЕАЛЬНО?
«Ливерпуль» опять потерял очки в Лиге чемпионов — спасибо «Спартаку». Конкуренты ухмыляются за спиной: все остальные английские клубы в двух турах одержали две победы и уже чувствуют манящий запах
В Тушине только на замену вышел один из лидеров полузащиты «Ливерпуля» — голландец Вайналдум. Очевидно, что он сыграет в воскресенье на «Сент-Джеймс Парк», где начиналась его английская карьера. В 38 матчах за «Ньюкасл» Вайналдум забил 11 мячей, причем все — на своем поле. Поразительно, но и в «Ливерпуле» серия продолжилась: те же 11 голов за «красных», опять же — дома. Может быть, на «Сент-Джеймс Парк» Вайналдум вспомнит, как забивать, и впервые в
30 сентября, суббота
14.30. ХАДДЕРСФИЛД — ТОТТЕНХЭМ. Прогноз «СЭ» — 0:2. Букмекеры — П1 8.05 — Н 4.68 — П2 1.37.
17.00. ВЕСТ ХЭМ — СУОНСИ. Прогноз «СЭ» — 1:0. Букмекеры — П1 1.84 — Н 3.48 — П2 4.58.
17.00. СТОУК СИТИ — САУТГЕМПТОН. Прогноз «СЭ» — 1:1. Букмекеры — П1 2.86 — Н 3.23 — П2 2.56.
17.00. ВЕСТ БРОМВИЧ — УОТФОРД. Прогноз «СЭ» — 1:0. Букмекеры — П1 2.24 — Н 3.14 — П2 3.50.
17.00. БОРНМУТ — ЛЕСТЕР. Прогноз «СЭ» — 1:1. Букмекеры — П1 2.74 — Н 3.38 — П2 2.57.
17.00. МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД — КРИСТАЛ ПЭЛАС. Прогноз «СЭ» — 3:0. Букмекеры — П1 1.15 — Н 7.34 — П2 18.00.
19.30. ЧЕЛСИ — МАНЧЕСТЕР СИТИ. Прогноз «СЭ» — 1:2. Букмекеры — П1 2.52 — Н 3.45 — П2 2.83.
1 октября, воскресенье
14.00. АРСЕНАЛ — БРАЙТОН. Прогноз «СЭ» — 3:1. Букмекеры — П1 1.21 — Н 5.72 — П2 10.00.
16.15. ЭВЕРТОН — БЕРНЛИ. Прогноз «СЭ» — 2:0. Букмекеры — П1 1.64 — Н 3.55 — П2 5.27.
18.30. НЬЮКАСЛ — ЛИВЕРПУЛЬ. Прогноз «СЭ» — 0:2. Букмекеры — П1 4.61 — Н 3.84 — П2 1.66.
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