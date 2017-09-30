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«МАНЧЕСТЕР СИТИ» БЕЗ АГУЭРО

В пятницу утром было тревожно: Интернет заполнили фотографии разбитой машины, в которой находился нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро. Жуть.

ДТП произошло в ночь с четверга на пятницу в Амстердаме, где аргентинец в свой выходной решил посетить концерт. Но таксист не справился с одним из маневров и въехал в столб. Итог для Агуэро — перелом ребра. Могло быть и хуже. В пятницу вечером аргентинец уже находился в Манчестере и даже улыбался.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">I'm home in Manchester after an exam by club Drs. It's a broken rib. Hurts, but I'm fine, fully focused on recovery. Thank you all! <a href="https://t.co/uamK7xwo99">pic.twitter.com/uamK7xwo99</a></p>— Sergio Kun Aguero (@aguerosergiokun) <a href="https://twitter.com/aguerosergiokun/status/913823730673045505?ref_src=twsrc%5Etfw">29 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Для «Сити» эта потеря значительна, но восполнима — не зря Пеп Гвардьола накупил столько атакующих игроков. «Челси», впрочем, тоже никто не недооценивает — лондонцы даже без хворающего на старте Азара забивают и побеждают. Самое время переубедить тех, кто уже короновал прекрасно играющий в сентябре «Манчестер Сити».

ЛУКАКУ ПРОТИВ «КРИСТАЛ ПЭЛАС» — ИДЕАЛЬНОЕ СОЧЕТАНИЕ

Хороший опрос придумал один из фан-Твиттеров «Манчестер Юнайтед»: «Кто забьет больше голов — Лукаку или «Кристал Пэлас»?

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Who’s gonna score more Premier League goals?<br><br>RT Lukaku ?<br>Like Crystal Palace ? <a href="https://t.co/zHAx1ZU2rl">pic.twitter.com/zHAx1ZU2rl</a></p>— Full Time DEVILS (@FullTimeDEVILS) <a href="https://twitter.com/FullTimeDEVILS/status/913836831820697601?ref_src=twsrc%5Etfw">29 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

ЦСКА в курсе: бельгиец сорвался с цепи и вознамерился лишить «Золотой бутсы» Криштиану Роналду с Месси. Девять матчей за «МЮ» — десять голов. Это вообще законно?! Но Жозе Моуринью общих восторгов не разделяет: «Лукаку нельзя расслабляться до тех пор, пока Ибрагимович не восстановится от травмы». А это произойдет не раньше декабря.

До этого Лукаку забьет еще как минимум десяток — можно не сомневаться. Не удивляйтесь, если эту норму бельгиец выполнит уже сегодня: «Кристал Пэлас» сейчас хуже всех с огромным отрывом.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Crystal Palace this season:<br><br>? Games: 6<br>✅ Wins: 0<br>❌ Defeats: 6<br>⚽️ Scored: 0<br>✋ Conceded: 13<br><br>Next 2 Fixtures:<br><br>? Man U: Away<br>? Chelsea: Home <a href="https://t.co/vidGP5ElWm">pic.twitter.com/vidGP5ElWm</a></p>— SPORF (@Sporf) <a href="https://twitter.com/Sporf/status/911663356255326209?ref_src=twsrc%5Etfw">23 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

«АРСЕНАЛ»: ИЛЛЮЗИЯ ВЗЛЕТА

Ну вот уже и октябрь. Остался всего месяц до того, как болельщики «Арсенала» запрут все окна и двери и укутаются в одеяло. Как известно, в ноябре «канониры» всегда выступают катастрофически — в среднем всего 1,5 набранных очка за игру.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Arsenal's record in November is bizarre & inexplicably bad. +32 goal diff compared to +87 & +85 in Oct & Dec?! <a href="https://t.co/21nsFmEuoE">https://t.co/21nsFmEuoE</a> <a href="https://t.co/a5OYMBM1Yz">pic.twitter.com/a5OYMBM1Yz</a></p>— Peter Smith (@p_smith86) <a href="https://twitter.com/p_smith86/status/793437903787593728?ref_src=twsrc%5Etfw">1 ноября 2016 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Но пока можно не волноваться. После уничтожения «Ливерпулем» «Арсенал» вроде бы нащупал свою игру, начал побеждать и в трех матчах премьер-лиги подряд не пропустил — в том числе от «Челси».

В первый день октября «Арсенал» встретится с «Брайтоном». Конечно, лондонцы еще не привыкли к играм в четверг и могут не успеть восстановиться после матча с БАТЭ. Но вряд ли Арсен Венгер допустит осечку. Время для них еще придет.

ГОЛ ВАЙНАЛДУМА В ГОСТЯХ — ЭТО РЕАЛЬНО?

«Ливерпуль» опять потерял очки в Лиге чемпионов — спасибо «Спартаку». Конкуренты ухмыляются за спиной: все остальные английские клубы в двух турах одержали две победы и уже чувствуют манящий запах плей-офф.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">This one got me! Fair play <a href="https://twitter.com/JOE_co_uk?ref_src=twsrc%5Etfw">@JOE_co_uk</a> ???? <a href="https://t.co/wlDVTA8Uj6">pic.twitter.com/wlDVTA8Uj6</a></p>— Jermaine Jenas (@jjenas8) <a href="https://twitter.com/jjenas8/status/913313575019610113?ref_src=twsrc%5Etfw">28 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

В Тушине только на замену вышел один из лидеров полузащиты «Ливерпуля» — голландец Вайналдум. Очевидно, что он сыграет в воскресенье на «Сент-Джеймс Парк», где начиналась его английская карьера. В 38 матчах за «Ньюкасл» Вайналдум забил 11 мячей, причем все — на своем поле. Поразительно, но и в «Ливерпуле» серия продолжилась: те же 11 голов за «красных», опять же — дома. Может быть, на «Сент-Джеймс Парк» Вайналдум вспомнит, как забивать, и впервые в премьер-лиге отличится в гостевой встрече?

30 сентября, суббота

14.30. ХАДДЕРСФИЛД — ТОТТЕНХЭМ. Прогноз «СЭ» — 0:2. Букмекеры — П1 8.05 — Н 4.68 — П2 1.37.

17.00. ВЕСТ ХЭМ — СУОНСИ. Прогноз «СЭ» — 1:0. Букмекеры — П1 1.84 — Н 3.48 — П2 4.58.

17.00. СТОУК СИТИ — САУТГЕМПТОН. Прогноз «СЭ» — 1:1. Букмекеры — П1 2.86 — Н 3.23 — П2 2.56.

17.00. ВЕСТ БРОМВИЧ — УОТФОРД. Прогноз «СЭ» — 1:0. Букмекеры — П1 2.24 — Н 3.14 — П2 3.50.

17.00. БОРНМУТ — ЛЕСТЕР. Прогноз «СЭ» — 1:1. Букмекеры — П1 2.74 — Н 3.38 — П2 2.57.

17.00. МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД — КРИСТАЛ ПЭЛАС. Прогноз «СЭ» — 3:0. Букмекеры — П1 1.15 — Н 7.34 — П2 18.00.

19.30. ЧЕЛСИ — МАНЧЕСТЕР СИТИ. Прогноз «СЭ» — 1:2. Букмекеры — П1 2.52 — Н 3.45 — П2 2.83.

1 октября, воскресенье

14.00. АРСЕНАЛ — БРАЙТОН. Прогноз «СЭ» — 3:1. Букмекеры — П1 1.21 — Н 5.72 — П2 10.00.

16.15. ЭВЕРТОН — БЕРНЛИ. Прогноз «СЭ» — 2:0. Букмекеры — П1 1.64 — Н 3.55 — П2 5.27.

18.30. НЬЮКАСЛ — ЛИВЕРПУЛЬ. Прогноз «СЭ» — 0:2. Букмекеры — П1 4.61 — Н 3.84 — П2 1.66.