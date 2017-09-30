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30 сентября 2017, 10:43 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

СМИ: «Бавария» достигла договоренности с тренером Тухелем

МОСКВА, 30 сен — Р-Спорт. Мюнхенская «Бавария» достигла договоренности с бывшим главным тренером дортмундской «Боруссии» Томасом Тухелем, в ближайшее время специалист подпишет контракт, утверждает L’Equipe со ссылкой на газету Bild.

Мюнхенская Бавария достигла договоренности с бывшим главным тренером дортмундской Боруссии Томасом Тухелем в ближайшее время специалист подпишет контракт утверждает L’Equipe со ссылкой на газету Bild. Увеличить
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Пост главного тренера «Баварии» стал вакантным в четверг, после того как его покинул трехкратный победитель Лиги чемпионов в качестве тренера итальянец Карло Анчелотти. Временно исполняющим обязанности главного тренера назначен Вилли Саньоль, пришедший в клуб в июне и занимавший в штабе Анчелотти должность ассистента.

Тухель в мае покинул «Боруссию», которую тренировал с 2015 года. По сообщению источника, экс-рулевой дортмундцев и «Бавария» достигли соглашения, более того, немецкая газета опубликовала фотографию Тухеля, который, по ее информации, направляется в Мюнхен.

«Бавария» в среду в Париже со счетом 0:3 проиграла французскому «Пари Сен-Жермен» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов. В чемпионате Германии мюнхенцы после шести туров с 13 очками занимают третье место, отставая на три балла от лидера — дортмундской «Боруссии».

27.09.2017 21:45 Зрители 46252 Групповой турнир: Группа B Parc des Princes
ПСЖ 3:0 Бавария
Первый тайм: 2:0
Главные тренеры
Эмери Унаи Карло Анчелотти
Голы
2′ Дани Алвес (Неймар) 32
31′ Эдинсон Кавани (К. Мбаппе) 9
63′ Неймар 10
Составы
Альфонс Ареола 16
Дани Алвес 32
Левен Кюрзава 20
Тиагу Силва (к) 2
Маркиньюс 5
Адриен Рабьо 25
Эдинсон Кавани 9
Неймар 10
73′ 90′ Марко Верратти 6
Юлиан Дракслер 23
79′ Кильян Мбаппе 29
Анхель Ди Мария 11
86′ Тиагу Мотта 8
Джовани Ло Сельсо 18
26 Свен Ульрайх
32 Джошуа Киммих 23′
27 Давид Алаба
4 Никлас Зюле
8 Хави Мартинес
23 Артуро Видаль 45′
9 Роберт Левандовски
6 Тиагу Алькантара 60′
24 Корантен Толиссо 45′
19 Себастьян Руди 78′
25 Томас Мюллер (к) 69′
10 Арьен Роббен
11 Хамес Родригес 45′
29 Кингсли Коман
Статистика
1 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
11 Удары (всего) 16
5 Удары в створ 6
0 Штанги, перекладины 1
1 Угловые 18
10 Фолы 18
1 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Антонио Мигель Матеу Лаос (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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