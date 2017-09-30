СМИ: «Бавария» достигла договоренности с тренером Тухелем

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Пост главного тренера «Баварии» стал вакантным в четверг, после того как его покинул трехкратный победитель Лиги чемпионов в качестве тренера итальянец Карло Анчелотти. Временно исполняющим обязанности главного тренера назначен Вилли Саньоль, пришедший в клуб в июне и занимавший в штабе Анчелотти должность ассистента.

Тухель в мае покинул «Боруссию», которую тренировал с 2015 года. По сообщению источника, экс-рулевой дортмундцев и «Бавария» достигли соглашения, более того, немецкая газета опубликовала фотографию Тухеля, который, по ее информации, направляется в Мюнхен.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="de" dir="ltr">.<a href="https://twitter.com/hashtag/Tuchel?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Tuchel</a> auf dem Weg nach München!Alle aktuellen Infos von <a href="https://twitter.com/SPORTBILD?ref_src=twsrc%5Etfw">@SPORTBILD</a> & <a href="https://twitter.com/BILD_Sport?ref_src=twsrc%5Etfw">@BILD_Sport</a> morgen in <a href="https://twitter.com/hashtag/BILD?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#BILD</a>! <a href="https://twitter.com/cfbayern?ref_src=twsrc%5Etfw">@cfbayern</a> <a href="https://twitter.com/altobelli13?ref_src=twsrc%5Etfw">@altobelli13</a> <a href="https://twitter.com/unverhofft?ref_src=twsrc%5Etfw">@unverhofft</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/FCB?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#FCB</a> <a href="https://t.co/N1LWJSYviL">pic.twitter.com/N1LWJSYviL</a></p>— Sven Westerschulze (@westsven) <a href="https://twitter.com/westsven/status/913893657195016192?ref_src=twsrc%5Etfw">29 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

«Бавария» в среду в Париже со счетом 0:3 проиграла французскому «Пари Сен-Жермен» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов. В чемпионате Германии мюнхенцы после шести туров с 13 очками занимают третье место, отставая на три балла от лидера — дортмундской «Боруссии».