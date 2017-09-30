СМИ: «Бавария» достигла договоренности с тренером Тухелем
МОСКВА, 30 сен — Р-Спорт.Мюнхенская «Бавария» достигла договоренности с бывшим главным тренером дортмундской «Боруссии» Томасом Тухелем, в ближайшее время специалист подпишет контракт, утверждает L’Equipe со ссылкой на газету Bild.
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Пост главного тренера «Баварии» стал вакантным в четверг, после того как его покинул трехкратный победитель Лиги чемпионов в качестве тренера итальянец Карло Анчелотти. Временно исполняющим обязанности главного тренера назначен Вилли Саньоль, пришедший в клуб в июне и занимавший в штабе Анчелотти должность ассистента.
Тухель в мае покинул «Боруссию», которую тренировал с 2015 года. По сообщению источника, экс-рулевой дортмундцев и «Бавария» достигли соглашения, более того, немецкая газета опубликовала фотографию Тухеля, который, по ее информации, направляется в Мюнхен.
«Бавария» в среду в Париже со счетом 0:3 проиграла французскому «Пари Сен-Жермен» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов. В чемпионате Германии мюнхенцы после шести туров с 13 очками занимают третье место, отставая на три балла от лидера — дортмундской «Боруссии».