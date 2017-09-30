«Жирона» спаслась от поражения в концовке матча с «Сельтой»

«Сельта» вышла вперёд на 8-й минуте, когда точным ударом отметился Пионе Систо. Почти сразу же «Жирона» сумела отыграться — счёт сравнял Кристиан Португес. Несколько минут спустя гости повели в счёте благодаря голу Кристиана Стуани. Впрочем хозяева быстро отыгрались — Максимилиано Гомес отличился на 16-й минуте. Следующего гола болельщикам пришлось ждать до 76-й минуты — Даниэль Васс вывел «Сельту» вперёд. «Жирона» сумела спастись от поражения на 86-й минуте — счёт сравнял Хуанпе.

В таблице испанского первенства «Сельта» (8 очков) располагается на 11-й строчке, «Жирона» (6) занимает 15-е место.