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30 сентября 2017, 0:11 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Жирона» спаслась от поражения в концовке матча с «Сельтой»

В матче 7-го тура испанской Примеры «Сельта» принимала «Жирону». Встреча завершилась вничью со счётом 3:3.

«Сельта» вышла вперёд на 8-й минуте, когда точным ударом отметился Пионе Систо. Почти сразу же «Жирона» сумела отыграться — счёт сравнял Кристиан Португес. Несколько минут спустя гости повели в счёте благодаря голу Кристиана Стуани. Впрочем хозяева быстро отыгрались — Максимилиано Гомес отличился на 16-й минуте. Следующего гола болельщикам пришлось ждать до 76-й минуты — Даниэль Васс вывел «Сельту» вперёд. «Жирона» сумела спастись от поражения на 86-й минуте — счёт сравнял Хуанпе.

В таблице испанского первенства «Сельта» (8 очков) располагается на 11-й строчке, «Жирона» (6) занимает 15-е место.

29.09.2017 22:00 основной раунд: 7-й тур Balaidos
Сельта 3:3 Жирона
Первый тайм: 2:2
Главные тренеры
Хуан Карлос Унсуэ Пабло Мачин
Голы
8′ Пионе Систо (Д. Васс) 11
16′ Макси Гомес (Р. Хосабед Санчес) 7
76′ Даниэль Васс 18
9 Кристиан Порту (Х. Мохика) 10′
7 Кристиан Стуани (Рамирес Лопес Хуанпе) 14′
15 Рамирес Лопес Хуанпе (Б. Эспиноса) 86′
Составы
Вейга Рубен Бланко 13
Хонатан Хонни Кастро 19
Серхио Гомес 20
Станислав Лоботка 14
Руис Хосабед Санчес 16
Даниэль Васс 18
42′ Макси Гомес 7
Яго Аспас 10
66′ Уго Мальо 2
Густаво Даниэль Кабраль 22
58′ Андреу Фонтас 3
Факундо Ронкалья 24
73′ Пионе Систо 11
90+3′ Эмре Мор 21
1 Горка Ираисос
2 Бернардо Эспиноса 21′
3 Хоан Мохика
5 Педро Алькала 90′
15 Рамирес Лопес Хуанпе 53′
25 Пабло Маффео
8 Пере Понс 90+2′
9 Кристиан Порту
23 Алейкс Гарсия 83′
12 Дуглас Луис
24 Гарсиа Фрейре Борха 75′
14 Майкл Олунга
7 Кристиан Стуани 68′ 44′
18 Оларенваджу Кайоде
Статистика
2 Желтые карточки 5
0 Красные карточки 0
16 Удары (всего) 9
9 Удары в створ 5
5 Угловые 6
9 Фолы 17
1 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Пабло Гонсалес Фуэртес (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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Капитан команды
Гол
Автогол
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Серия пенальти: нереализованный пенальти
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