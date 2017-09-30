«Жирона» спаслась от поражения в концовке матча с «Сельтой»
В матче 7-го тура испанской Примеры «Сельта» принимала «Жирону». Встреча завершилась вничью со счётом 3:3.
«Сельта» вышла вперёд на 8-й минуте, когда точным ударом отметился Пионе Систо. Почти сразу же «Жирона» сумела отыграться — счёт сравнял Кристиан Португес. Несколько минут спустя гости повели в счёте благодаря голу Кристиана Стуани. Впрочем хозяева быстро отыгрались — Максимилиано Гомес отличился на 16-й минуте. Следующего гола болельщикам пришлось ждать до 76-й минуты — Даниэль Васс вывел «Сельту» вперёд. «Жирона» сумела спастись от поражения на 86-й минуте — счёт сравнял Хуанпе.
В таблице испанского первенства «Сельта» (8 очков) располагается на 11-й строчке, «Жирона» (6) занимает 15-е место.
Главные тренеры
|Хуан Карлос Унсуэ
|Пабло Мачин
Голы
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Составы
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Статистика
|2
|Желтые карточки
|5
|0
|Красные карточки
|0
|16
|Удары (всего)
|9
|9
|Удары в створ
|5
|5
|Угловые
|6
|9
|Фолы
|17
|1
|Офсайды
|2
Судьи
|Главный судья
|Пабло Гонсалес Фуэртес (Испания)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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