«Монако» на 92-й минуте упустил победу над «Монпелье»
«Монако» упустил победу над «Монпелье» в матче восьмого тура чемпионата Франции. Встреча прошла на стадионе «Луи II» и завершилась со счётом 1:1.
На 38-й минуте Радамель Фалькао вывел хозяев вперёд, замкнув передачу Маркуша Лопеша с правого края, однако на второй добавленной ко второму тайму минуте гости отыгрались усилиями Сулеймана Камара.
«Монако» набрал 19 очков и занимает второе место в турнирной таблице французского чемпионата. «Монпелье» с девятью баллами в активе располагается на десятой позиции.
Главные тренеры
|Леонарду Жардим
|Мишель Дер Закарян
Голы
|
|
Составы
|
|
Статистика
|3
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|8
|Удары (всего)
|15
|1
|Удары в створ
|3
|3
|Угловые
|4
|19
|Фолы
|12
|1
|Офсайды
|1
Судьи
|Главный судья
|Тони Шапрон (Франция)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter