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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/31175377/
30 сентября 2017, 0:04 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Монако» на 92-й минуте упустил победу над «Монпелье»

«Монако» упустил победу над «Монпелье» в матче восьмого тура чемпионата Франции. Встреча прошла на стадионе «Луи II» и завершилась со счётом 1:1.

На 38-й минуте Радамель Фалькао вывел хозяев вперёд, замкнув передачу Маркуша Лопеша с правого края, однако на второй добавленной ко второму тайму минуте гости отыгрались усилиями Сулеймана Камара.

«Монако» набрал 19 очков и занимает второе место в турнирной таблице французского чемпионата. «Монпелье» с девятью баллами в активе располагается на десятой позиции.

29.09.2017 21:45 основной раунд: 8-й тур Stade Louis II
Монако 1:1 Монпелье
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Леонарду Жардим Мишель Дер Закарян
Голы
38′ Радамель Фалькао 9
19 Сулейман I Камара 90+2′
Составы
Даниэль Субашич 1
36′ Фабинью 2
53′ Жемерсон 5
Джибриль Сидибе 19
Камиль Глик 25
55′ Альмами Туре 38
Юри Тилеманс 17
Радамель Фалькао 9
71′ Маркуш Лопеш 20
Рашид Геззаль 7
89′ Тома Лемар 27
Бальде Кейта 14
81′ Стеван Йоветич 10
Жоау Моутинью 8
40 Бенжамен Леконт
2 Рубен Агилар
3 Даниэль Конгре
4 Виторину Илтон
5 Педру Мендеш
24 Жером Руссийон
13 Эйе Скири 18′
28 Стефан Сессеньон
7 Поль-Бастьен Лан 89′
27 Факундо Пирис
18 Исаак Мбенза 90′
11 Кевин Бериго
29 Казимир Нинга 73′
19 Сулейман I Камара
Статистика
3 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
8 Удары (всего) 15
1 Удары в створ 3
3 Угловые 4
19 Фолы 12
1 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Тони Шапрон (Франция)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
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