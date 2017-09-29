«Шальке» и «Байер» не выявили победителя

На 34-й минуте Леон Горецка прямым ударом со штрафного открыл счёт в матче. В середине второй половины игры вышедший на замену Леон Бэйли получил мяч на правом фланге, сместился в центр и с левой ноги красиво пробил в дальний угол ворот соперника.

«Шальке» набрал 10 очков и занимает седьмое место в таблице Бундеслиги. «Байер» (8) располагается на восьмой строчке.