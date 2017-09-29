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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/31175336/
29 сентября 2017, 23:51 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Шальке» и «Байер» не выявили победителя

«Шальке» сыграл вничью с «Байером» в матче седьмого тура немецкой Бундеслиги. Встреча прошла в Гельзенкирхене на стадионе «Фельтинс-Арена» и завершилась со счётом 1:1.

На 34-й минуте Леон Горецка прямым ударом со штрафного открыл счёт в матче. В середине второй половины игры вышедший на замену Леон Бэйли получил мяч на правом фланге, сместился в центр и с левой ноги красиво пробил в дальний угол ворот соперника.

«Шальке» набрал 10 очков и занимает седьмое место в таблице Бундеслиги. «Байер» (8) располагается на восьмой строчке.

29.09.2017 21:30 основной раунд: 7-й тур Veltins-Arena (Arena AufSchalke)
Шальке-04 1:1 Байер
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Доменико Тедеско Хайко Херрлих
Голы
34′ Леон Горецка 8
9 Леон Бэйли (Л. Бендер) 61′
Составы
Ральф Ферманн 1
86′ Матия Настасич 5
Тило Керер 20
74′ Бастиан Очипка 24
Роналду Апаресиду Родригес Налду 29
Леон Горецка 8
Даниэль Калиджури 18
Амин Арит 25
90′ Уэстон Маккенни 2
Макс Майер 7
84′ Евгений Коноплянка 11
Франко Ди Санто 9
54′ Брель Эмболо 36
Гвидо Бургшталлер 19
1 Бернд Лено
3 Панайотис Рецос
4 Джонатан Та
5 Свен Бендер
18 Насименту Боргес Венделл 77′
8 Ларс Бендер
13 Лукас Аларио 68′
31 Кевин Фолланд
10 Юлиан Брандт 82′
21 Доминик Кор
20 Чарльз Арангис 45′
29 Кай Хаферц 79′
38 Карим Беллараби 45′
9 Леон Бэйли
Статистика
2 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
14 Удары (всего) 10
5 Удары в створ 6
7 Угловые 4
18 Фолы 17
1 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Гвидо Винкманн (Германия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Байер
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