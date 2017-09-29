«Шальке» и «Байер» не выявили победителя
«Шальке» сыграл вничью с «Байером» в матче седьмого тура немецкой Бундеслиги. Встреча прошла в Гельзенкирхене на стадионе «Фельтинс-Арена» и завершилась со счётом 1:1.
На 34-й минуте Леон Горецка прямым ударом со штрафного открыл счёт в матче. В середине второй половины игры вышедший на замену Леон Бэйли получил мяч на правом фланге, сместился в центр и с левой ноги красиво пробил в дальний угол ворот соперника.
«Шальке» набрал 10 очков и занимает седьмое место в таблице Бундеслиги. «Байер» (8) располагается на восьмой строчке.
|29.09.2017 21:30
|основной раунд: 7-й тур
|Veltins-Arena (Arena AufSchalke)
Главные тренеры
|Доменико Тедеско
|Хайко Херрлих
Голы
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Составы
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Статистика
|2
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|14
|Удары (всего)
|10
|5
|Удары в створ
|6
|7
|Угловые
|4
|18
|Фолы
|17
|1
|Офсайды
|2
Судьи
|Главный судья
|Гвидо Винкманн (Германия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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