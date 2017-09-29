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29 сентября 2017, 23:58 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

В Тбилиси состоялся матч с участием звёзд футбола, организованный Каладзе

В пятницу, 29 сентября, в Тбилиси состоялся благотворительный матч, организатором которого стал бывший защитник «Милана» Каха Каладзе, ныне являющийся кандидатом в мэры грузинской столицы.

В пятницу 29 сентября в Тбилиси состоялся благотворительный матч организатором которого стал бывший защитник Милана <span class=error>Каха</span> <span class=error>Каладзе</span> ныне являющийся кандидатом в мэры грузинской столицы. Увеличить
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В матче встречались команда, состоящая из бывших одноклубников Каладзе, и команда из известных в прошлом игроков.

Участниками матча стали Лука Тони, Ривалдо, Андрей Шевченко, Кафу, Франческо Тотти, Эрнан Креспо, Кевин Кураньи, Алессандро Костакурта, Хавьер Санетти и другие.

Завершилась встреча победой команды остального мира со счётом 6:5. Голами отметились Тони (дубль), Александр Иашвили, Мичел Сальгадо, Ривалдо, Кафу, Кураньи, Тотти, Георгий Деметрадзе, Шевченко и Марко Дельвеккио.

Все средства, вырученные от продажи билетов на этот матч, пойдут на восстановление боржомских лесов, пострадавших этим летом от сильных пожаров.
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