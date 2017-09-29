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29 сентября 2017, 23:20 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

«Барселона» в случае независимости Каталонии сможет играть в других чемпионатах

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Каталонские футбольные клубы — «Барселона», «Эспаньол» и «Жирона» — в случае обретения независимости региона от Испании смогут выступать в чемпионатах Англии, Италии или Франции. Об этом заявил министр спорта региона Жерар Фигуерас, чьи слова приводит Goal.

Референдум о независимости Каталонии от Испании пройдет 1 октября.

«В случае независимости, каталонским командам чемпионата Испании — “Барселоне”, “Эспаньолу” и “Жироне” — предстоит выбрать, где они хотят играть: в испанской лиге или соседних, таких как итальянская, французская или английская», — сказал министр.

«Сейчас в Испании есть команды из других стран: футбольные и баскетбольные клубы из Андорры. “Монако” играет во Франции, в Англии — валлийские клубы, — добавил Фигуерас. — Я не думаю, что УЕФА имеет что-то против того, чтобы клубы выступали в чемпионатах за пределами своих стран».

Президент Испанской футбольной лиги Хавьер Тебас сообщил, что в случае независимости Каталонии, клубы региона не смогут продолжить выступление в чемпионате. В «Барселоне» воздерживаются от резких высказываний. «Клуб, проявляя глубокое уважение к многообразию своих болельщиков, будет продолжать поддерживать желание большинства населения Каталонии и будет делать это мирным способом».

«Барселона» является 24-кратным чемпионом Испании.

Барселона
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