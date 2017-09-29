Агуэро подтвердил, что у него сломано ребро в результате аварии в Амстердаме

Ранее сообщалось, что аргентинский форвард отправился в Амстердам на концерт колумбийского исполнителя Малумы. Водитель такси, в котором Агуэро ехал в аэропорт после выступления музыканта, не справился с управлением, и автомобиль врезался в столб.

«Я дома в Манчестере после осмотра в клубе. У меня сломано ребро. Болит, но я в порядке, полностью сосредоточен на восстановлении. Спасибо всем!», — написал Агуэро.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">I'm home in Manchester after an exam by club Drs. It's a broken rib. Hurts, but I'm fine, fully focused on recovery. Thank you all! <a href="https://t.co/uamK7xwo99">pic.twitter.com/uamK7xwo99</a></p>— Sergio Kun Aguero (@aguerosergiokun) <a href="https://twitter.com/aguerosergiokun/status/913823730673045505?ref_src=twsrc%5Etfw">29 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>