На стыке сентября и октября

В субботу обращает на себя внимание павлодарское противостояние «Иртыша» и «Кайрата». Алматинцы, конечно, прибудут в гости с одной-единственной целью — уехать восвояси с девятой победой в турнире кряду, однако перед гостями вновь замаячила перспектива ухватиться за путевку в квалификацию Лиги Европы следующего сезона, а потому иртышане, безусловно, постараются дать бой визитерам из южной столицы. Впрочем, насколько успешный, — предположить сложно. Изо всех сил рвущийся к «золоту» «Кайрат», в конец концов, — это не «Ордабасы», для которого футбольный год заканчивается в сентябре.



Сами шымкентцы будут принимать гостей из Уральска, и вот здесь «Акжайык» вполне может рассчитывать на приобретения в виде турнирных баллов. Южан мало сейчас волнует собственная репутация в глазах своих же болельщиков, — это все видели в прошлом туре. И с командой с настолько разобранной обороной, которая плохо изображала, что противостоит иртышанам неделю назад, «Акжайык» справляться должен тоже. Как бы то ни было, с пустыми руками, думается почему-то, гости отсюда не уедут.



Вряд ли сумеет что-то серьезное противопоставить «Кайсару» на его территории «Окжетпес». Таким организованным командам, какой являются в этом сезоне «волки», оказать серьезное сопротивление у кокшетауцев давно уже не получается. У хозяев же есть возможность практически окончательно обезопасить себя от перспектив понижения в классе. И, думается, глупо было бы для кызылординцев ею не воспользоваться.



Упорной ожидается битва в Атырау местных нефтяников с приезжими горняками. Атыраусцам кровь из носу нужны очки, чтобы сохранить прописку в Премьер-Лиге, карагандинцы, в случае успешных выступлений на финише, могут и на пятое место в дивизионе замахнуться. В целом, можно предполагать, что за очки станут отчаянно цепляться и те, и другие. Саулюс Ширмялис отлично умеет настроить своих подопечных на борьбу за результат, хозяевам же перед собственными поклонниками ударять в грязь лицом никак нельзя. Сложно сказать, в какую сторону тут качнется маятник удачи…



В воскресенье 29 тур продолжится матчами в Костанае и в Таразе. В первом «Тобол» постарается разжиться чем-то в противостоянии с подуставшей после «Славии» «Астаной». Впрочем, зная, что Станимир Стоилов требует от своих игроков максимальной выкладки в любом поединке, на который их выпускает, думается, что рассчитывать на пополнение турнирной копилки в матче с чемпионом «Тоболу» будет очень проблематично. Забитые мячи даются костанайцам в последнее время с большим трудом, в свои же они пропускают их куда легче. А гостям для победы достаточно будет и одного точного удара.



В Таразе сойдутся местная одноименная команда и «Актобе». Обе дружины ведут за место в КПЛ борьбу не на жизнь, а на смерть. Несложно предполагать, что и в этом таком важном для обоих поединке никто ни на полшага не отступит. Объективно, соперники достойны друг друга, и вероятным исходом такого поединка выглядела бы ничья. Но… Судить этот матч отряжен Марат Искаков, которому, судя по результатам его работы, в последние годы невероятно по вкусу все актюбинское. А значит, в этом матче можно ожидать чего угодно. И без 11-метровых обойдется вряд ли.

Такие вот нас ждут шесть мгновений футбольной осени. Ждем, как обычно, сюрпризов.