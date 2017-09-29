На стыке сентября и октября
Не успели улечься страсти по первому домашнему матчу сильнейшей команды Казахстана в групповом турнире Лиги Европы нынешнего года, как подоспело время проведения очередного тура КПЛ. Сразу следом последние свои отборочные поединки в этом цикле проведет национальная сборная нашей страны, а пока у отечественных любителей футбола есть время сосредоточиться на баталиях в
Премьер-Лиге.
В субботу обращает на себя внимание павлодарское противостояние «Иртыша» и «Кайрата». Алматинцы, конечно, прибудут в гости с
Сами шымкентцы будут принимать гостей из Уральска, и вот здесь «Акжайык» вполне может рассчитывать на приобретения в виде турнирных баллов. Южан мало сейчас волнует собственная репутация в глазах своих же болельщиков, — это все видели в прошлом туре. И с командой с настолько разобранной обороной, которая плохо изображала, что противостоит иртышанам неделю назад, «Акжайык» справляться должен тоже. Как бы то ни было, с пустыми руками, думается
Вряд ли сумеет
Упорной ожидается битва в Атырау местных нефтяников с приезжими горняками. Атыраусцам кровь из носу нужны очки, чтобы сохранить прописку в
В воскресенье 29 тур продолжится матчами в Костанае и в Таразе. В первом «Тобол» постарается разжиться
В Таразе сойдутся местная одноименная команда и «Актобе». Обе дружины ведут за место в КПЛ борьбу не на жизнь, а на смерть. Несложно предполагать, что и в этом таком важном для обоих поединке никто ни на полшага не отступит. Объективно, соперники достойны друг друга, и вероятным исходом такого поединка выглядела бы ничья. Но… Судить этот матч отряжен Марат Искаков, которому, судя по результатам его работы, в последние годы невероятно по вкусу все актюбинское. А значит, в этом матче можно ожидать чего угодно. И без 11-метровых обойдется вряд ли.
Такие вот нас ждут шесть мгновений футбольной осени. Ждем, как обычно, сюрпризов.
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