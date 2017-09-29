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29 сентября 2017, 21:13 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Бразильский футболист «Шахтера» Марлос стал гражданином Украины

МОСКВА, 29 сен — Р-Спорт. Бразильский полузащитник донецкого футбольного клуба «Шахтер» Марлос получил украинское гражданство, сообщил генеральный директор украинской команды Сергей Палкин.

Бразильский полузащитник донецкого футбольного клуба Шахтер <span class=error>Марлос</span> получил украинское гражданство сообщил генеральный директор украинской команды Сергей <span class=error>Палкин</span>. Увеличить
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Марлос выступает за «Шахтер» с 2014 года и провел за донецкую команду 139 матчей, в которых забил 29 голов.

«Дорогие друзья, сегодня в нашей команде на одного гражданина Украины стало больше», — написал Палкин на своей странице в сети Facebook.

Марлос не выступал за сборную Бразилии и, таким образом, сможет сыграть за национальную команду Украины на чемпионате мира 2018 года в России, если команда Андрея Шевченко успешно пройдет отборочный этап.

Шахтер Д
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