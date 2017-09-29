Бразильский футболист «Шахтера» Марлос стал гражданином Украины

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Марлос выступает за «Шахтер» с 2014 года и провел за донецкую команду 139 матчей, в которых забил 29 голов.

«Дорогие друзья, сегодня в нашей команде на одного гражданина Украины стало больше», — написал Палкин на своей странице в сети Facebook.

Марлос не выступал за сборную Бразилии и, таким образом, сможет сыграть за национальную команду Украины на чемпионате мира 2018 года в России, если команда Андрея Шевченко успешно пройдет отборочный этап.