Бразильский футболист «Шахтера» Марлос стал гражданином Украины
МОСКВА, 29 сен —
Р-Спорт. Бразильский полузащитник донецкого футбольного клуба «Шахтер» Марлос получил украинское гражданство, сообщил генеральный директор украинской команды Сергей Палкин.
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Марлос выступает за «Шахтер» с 2014 года и провел за донецкую команду 139 матчей, в которых забил 29 голов.
«Дорогие друзья, сегодня в нашей команде на одного гражданина Украины стало больше», — написал Палкин на своей странице в сети Facebook.
Марлос не выступал за сборную Бразилии и, таким образом, сможет сыграть за национальную команду Украины на чемпионате мира 2018 года в России, если команда Андрея Шевченко успешно пройдет отборочный этап.
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