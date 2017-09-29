Футболисты «Витебска» и брестского «Динамо» сыграли вничью в первом матче 24-го тура чемпионата Беларуси

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В первом поединке футболисты «Витебска» на своем поле сыграли вничью с брестским «Динамо» — 2:2. События в этой встрече развивались очень стремительно — уже на 2-й минуте Павел Нехайчик вывел гостей вперед. Ответ хозяев не заставил себя ждать, и менее чем через 10 минут Виталий Квашук восстановил равновесие, а на 27-й минуте игры Антон Матвеенко эффектно перебросил мяч в сетку ворот, наказав голкипера брестчан Константина Руденка за опрометчивый выход к линии штрафной площади — 2:1. Гости, атаки которых умело конструировал Артем Милевский, не собирались уступать, и вскоре Леандро Торрес сравнял счет. После перерыва все ждали продолжения голевого банкета, но его не последовало, и результат остался прежним — 2:2.

Один из аутсайдеров национального первенства «Ислочь» сегодня принимает на стадионе ФК «Минск» мозырскую «Славию», которая также находится внизу турнирной таблицы.

Еще три матча состоятся в субботу, 30 сентября: «Крумкачы» (Минск) — «Неман» (Гродно), «Нафтан» (Новополоцк) — «Гомель», «Днепр» (Могилев) — «Минск».

Главные фавориты чемпионата Беларуси свои встречи этого тура проведут в воскресенье, 1 октября. Центральным поединком станет матч на минском стадионе «Трактор», где столичное «Динамо» примет борисовский БАТЭ. Сейчас динамовцы занимают второе место, опережая борисовчан всего на один балл. В поединке первого круга нынешнего первенства футболисты БАТЭ одолели минчан у себя дома с минимальным перевесом — 1:0. Лидер турнира солигорский «Шахтер» сыграет в гостях у «Слуцка», жодинское «Торпедо-БелАЗ», которое занимает 4-е место, на домашнем стадионе встретится с «Городеей».

Положение в группе лидеров после 23 туров: «Шахтер» — 53 очка (разница мячей — 39−13), «Динамо» (Минск) — 52 (33−12), БАТЭ — 51 (44−11), «Торпедо-БелАЗ» — 38 (32−18). Внизу турнирной таблицы «Ислочь» и «Нафтан», которые набрали по 8 очков. В активе «Славии» и «Минска» по 19 зачетных баллов.