Владелец «Милана» ищет новых инвесторов для клуба
Владелец «Милана» и глава
китайско-американского консорциума Sport Investment Lux Йонхонг Ли ищет новых инвесторов для итальянского клуба, чтобы разделить с ними финансовые расходы, сообщает Reuters.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Йонхонг Ли стал владельцем «Милана» в апреле, став единственным инвестором клуба после того, как ряд партнёров отказались участвовать в сделке. Отмечается, что Ли чувствовал бы себя более комфортно, если бы у клуба, убыток которого по итогам 2016 года составил € 75 млн, появились и другие инвесторы.
Предыдущий владелец «Милана» Сильвио Берлускони продал клуб за € 740 млн.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter