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29 сентября 2017, 20:15 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Монтелла: Анчелотти может вернуться в «Милан» и стать моим ассистентом

Главный тренер «Милана» Винченцо Монтелла прокомментировал слухи о том, что уволенный из «Баварии» Карло Анчелотти может вернуться на пост наставника россонери.

Главный тренер Милана <span class=error>Винченцо</span> <span class=error>Монтелла</span> прокомментировал слухи о том что уволенный из Баварии Карло Анчелотти может вернуться на пост наставника россонери. Увеличить
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«Я очень уважаю Карло. Когда я был в гостях у “Челси”, он обращался со мной как с родным братом и спросил, не хочу ли я стать его ассистентом. Поэтому если он хочет, то может вернуться в “Милан” и стать моим ассистентом, не вижу в этом проблемы. Он мой друг», — цитирует Монтеллу Football Italia.

Анчелотти работал в «Милане» в период с 2001 по 2009 год и привёл команду к двум победам в Лиге чемпионов.

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