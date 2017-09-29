Монтелла: Анчелотти может вернуться в «Милан» и стать моим ассистентом

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«Я очень уважаю Карло. Когда я был в гостях у “Челси”, он обращался со мной как с родным братом и спросил, не хочу ли я стать его ассистентом. Поэтому если он хочет, то может вернуться в “Милан” и стать моим ассистентом, не вижу в этом проблемы. Он мой друг», — цитирует Монтеллу Football Italia.

Анчелотти работал в «Милане» в период с 2001 по 2009 год и привёл команду к двум победам в Лиге чемпионов.