СМИ: Кронке намерен приобрести 30% акций ФК «Арсенал» у Усманова
МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Американский предприниматель Стэн Кронке намерен приобрести 30% акций английского футбольного клуба «Арсенал», которыми владеет российский бизнесмен Алишер Усманов. Об этом сообщает газета The Sun.
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По информации издания, американский предприниматель рассчитывает увеличить свою долю акций клуба до 97%. Таким образом, он станет практически единоличным владельцем «Арсенала». Сумма потенциальной сделки не разглашается.
Ранее сообщалось, что Усманов, владеющий 30% акций клуба, намерен приобрести контрольный пакет акций «Арсенала» у Кронке за $2,3 млрд, однако американский предприниматель ответил отказом. При этом Усманов заявлял, что не намерен отказываться от идеи увеличить свою долю акций клуба.
«Арсенал» после шести матчей чемпионата Англии занимает седьмое место в турнирной таблице с 10 очками.
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