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29 сентября 2017, 20:03 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

СМИ: Кронке намерен приобрести 30% акций ФК «Арсенал» у Усманова

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Американский предприниматель Стэн Кронке намерен приобрести 30% акций английского футбольного клуба «Арсенал», которыми владеет российский бизнесмен Алишер Усманов. Об этом сообщает газета The Sun.

По информации издания The Sun американский предприниматель рассчитывает увеличить свою долю акций клуба до 97 Увеличить
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По информации издания, американский предприниматель рассчитывает увеличить свою долю акций клуба до 97%. Таким образом, он станет практически единоличным владельцем «Арсенала». Сумма потенциальной сделки не разглашается.

Ранее сообщалось, что Усманов, владеющий 30% акций клуба, намерен приобрести контрольный пакет акций «Арсенала» у Кронке за $2,3 млрд, однако американский предприниматель ответил отказом. При этом Усманов заявлял, что не намерен отказываться от идеи увеличить свою долю акций клуба.

«Арсенал» после шести матчей чемпионата Англии занимает седьмое место в турнирной таблице с 10 очками.

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