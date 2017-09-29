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29 сентября 2017, 19:46 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Конте: «Манчестер Сити» очень уверен в себе, «Челси» должен быть внимателен

Главный тренер «Челси» Антонио Конте поделился ожиданиями от центрального матча 7-го тура АПЛ с «Манчестер Сити» (30 сентября).

«Это последний из семи матчей, которые нам выпало провести за 21 день. Вы прекрасно знаете, что «Манчестер Сити» является хорошей командой, но в прошлом сезоне было то же самое. В этом сезоне они серьёзно усилились, подписав хороших игроков. Они очень хорошо начали, находятся в хорошей форме и очень уверены в себе. Несомненно, мы должны быть очень внимательны.

У нас был всего один день на подготовку, сегодняшний, и мы постарались подготовиться к игре должным образом. Будет нелегко принимать решения по завтрашнему матчу. У меня перед глазами стоит встреча с «Атлетико», где каждый игрок показал отличный футбол. Я должен проверить физическую готовность каждого игрока и затем принять оптимальное решение. Победа в матче с «Атлетико» повышает нашу уверенность в своих силах. Это делает нас сильнее.

Агуэро попал в аварию? Во-первых, мне очень жаль, что произошла такая ситуация, и я надеюсь, что он хорошо себя чувствует. Плохо, когда с тобой происходит несчастный случай, но я думаю и надеюсь, что у него всё нормально, — цитирует Конте сайт «Челси».

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