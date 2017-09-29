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29 сентября 2017, 18:36 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

Руководство «Окжетпеса» уходит в отставку после провальной игры

В Акмолинской области руководители футбольного клуба «Окжетпес» написали заявления об уходе с занимаемых должностей, сообщила пресс-служба управления спорта.

Ранее глава региона Малик Мурзалин заслушал отчет ФК «Окжетпес», который после проигрышей занимает последнюю строчку в турнирной таблице и предложил главному тренеру Виктору Пасулько и директору клуба Юрию Бондаренко подать в отставку. Курирующему заместителю акима области было поручено организовать проверку финансово-хозяйственной деятельности клуба и внести предложения по сокращению бюджетного финансирования

«Команда находилась в середине турнирной таблицы, и перед ними (руководителями клуба — прим.) стояла задача закрепиться, но ее не выполнили. Сейчас команда находится на последнем месте и, скорее всего, будет играть в первой лиге на следующий год», — прокомментировала руководитель управления спорта Надежда Патюткина.

По ее словам, причинами фиаско команды стали слабая селекционная работа по подбору игроков и травмы некоторых футболистов.

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