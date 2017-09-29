Руководство «Окжетпеса» уходит в отставку после провальной игры
В Акмолинской области руководители футбольного клуба «Окжетпес» написали заявления об уходе с занимаемых должностей, сообщила
пресс-служба управления спорта.
Ранее глава региона Малик Мурзалин заслушал отчет ФК «Окжетпес», который после проигрышей занимает последнюю строчку в турнирной таблице и предложил главному тренеру Виктору Пасулько и директору клуба Юрию Бондаренко подать в отставку. Курирующему заместителю акима области было поручено организовать проверку
«Команда находилась в середине турнирной таблицы, и перед ними (руководителями клуба — прим.) стояла задача закрепиться, но ее не выполнили. Сейчас команда находится на последнем месте и, скорее всего, будет играть в первой лиге на следующий год», — прокомментировала руководитель управления спорта Надежда Патюткина.
По ее словам, причинами фиаско команды стали слабая селекционная работа по подбору игроков и травмы некоторых футболистов.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter