Руководство «Окжетпеса» уходит в отставку после провальной игры

Ранее глава региона Малик Мурзалин заслушал отчет ФК «Окжетпес», который после проигрышей занимает последнюю строчку в турнирной таблице и предложил главному тренеру Виктору Пасулько и директору клуба Юрию Бондаренко подать в отставку. Курирующему заместителю акима области было поручено организовать проверку финансово-хозяйственной деятельности клуба и внести предложения по сокращению бюджетного финансирования



«Команда находилась в середине турнирной таблицы, и перед ними (руководителями клуба — прим.) стояла задача закрепиться, но ее не выполнили. Сейчас команда находится на последнем месте и, скорее всего, будет играть в первой лиге на следующий год», — прокомментировала руководитель управления спорта Надежда Патюткина.



По ее словам, причинами фиаско команды стали слабая селекционная работа по подбору игроков и травмы некоторых футболистов.