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На пресс-конференции перед матчем 11-го тура первенства Англии с «Бирмингемом» главный тренер «Халла» говорил о том, что одна победа может изменить черную полосу «тигров». Это не хэппи-энд. Пятое поражение Слуцкого.

— 20-летний Джаррод Боуэн, уже забивший шесть мячей в этом сезоне, продлил контракт с «Халлом» до 2020 года. Вы опасаетесь, что он уйдет из клуба зимой?

— Думаю, каждый футболист, хорошо играющий в первенстве Англии, получит предложения в январе. Всегда удобнее работать, когда есть долгосрочный контракт.

— Еще один молодой игрок Макс Кларк тоже заслуживает нового контракта. Вы ведете работу над этим?

— Клуб ведет переговоры с агентом Кларка. Я не знаю, как продвигаются дела, поскольку этим вопросом занимаются владельцы клуба. Думаю, ситуация проста — Макс из нашей академии, он все понимает. А сейчас у многих молодых игроков есть шанс заявить о себе.

— Защитник Кингсли получил повреждение в предыдущем матче. Когда он вернется?

— Мы надеемся, что после международной паузы. Прогноз — 10−14 дней на восстановление. Эвандру, Стюарт и Ленихан тоже должны быть в строю к середине октября.

— Вы меняете тактические схемы по ходу сезона, но не хотите ли вернуться к игре в два форварда?

— Для этого нам нужен баланс. Когда у нас был такой мощный форвард, как Абель Эрнандес, мы могли использовать двух форвардов. Но сейчас у нас в атаке однотипные игроки. Сложно использовать на поле одновременно похожих по стилю игроков. В целом, мы стараемся играть разнообразно, но пропускаем. Все зависит не только от удачи. К сожалению, пока мы играем так, как я хочу, только 30 минут за матч. Когда мы достигнем отметки в 60−70 минут, тогда сможем говорить и об улучшении результатов.

— Почему команда так медленно начинает в последних играх?

— Такая проблема действительно существует. Вероятно, это следствие того, что мы несколько раз пропускали на последних секундах предыдущих игр, а начинать новые после потерь очков сложно. Это приводит к тому, что ты начинаешь больше думать об обороне, а не о нападении, и это проблема психологии. Когда ты долго не побеждаешь, теряется уверенность. Подобные ситуации возникли в матчах против «Сандерленда», «Бертона», «Престона». Нам нужно изменить психологию — одна победа может исправить все. На данный момент у нас нет иного выбора, кроме как показать агрессивный и максимально активный футбол в игре с «Бирмингемом». Я вновь прошу прощения перед нашими болельщиками, но мы очень стараемся исправить ситуацию.

— Вы чувствуете давление со стороны болельщиков?

— Его нет, поскольку болельщики дружелюбны. Я и сам каждое поражение переживаю тяжело. Трудно восстанавливаться, когда попадаешь в серию без побед. Все мне доверяют, и я доверяю команде. Чувствую, что мы близки к хорошим результатам, но нужно показать свой уровень. Мы обретем уверенность, если начнем побеждать. Я — самый большой критик самого себя. Для меня мое мнение более важно, чем другие. И я всегда нахожу повод для критики.

Матч 11-го тура чемпионшипа «Халл Сити» — «Биргмингем» состоится в субботу, 30 сентября. Начало — в 17.00 по московскому времени.