Кьеллини будет жертвовать часть зарплаты на благотворительность
Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини на своей странице в Инстаграме выложил видеозапись, в которой он сообщил о том, что он будет отдавать 1 процент от своей зарплаты на благотворительность.
«Я очень рад объявить, что я решил присоединиться к социальному проекту», — написал Кьеллини.
Напомним, что Мата первым решил жертвовать часть зарплаты на благотворительность. Позже его поддержал защитник «Баварии» Матс Хуммельс и главный тренер ««Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью.
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