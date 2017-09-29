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29 сентября 2017, 17:11 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Кьеллини будет жертвовать часть зарплаты на благотворительность

Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини на своей странице в Инстаграме выложил видеозапись, в которой он сообщил о том, что он будет отдавать 1 процент от своей зарплаты на благотворительность.

«Я очень рад объявить, что я решил присоединиться к социальному проекту», — написал Кьеллини.

Напомним, что Мата первым решил жертвовать часть зарплаты на благотворительность. Позже его поддержал защитник «Баварии» Матс Хуммельс и главный тренер ««Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью.

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