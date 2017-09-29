В сети посмеялись над ворующим мячи вратарем «Боруссии»

Перед началом каждой встречи Бюрки должен потрогать игровой мяч. Вратарь не стесняется забирать его у болбоев и арбитров. Иногда голкипер просит партнера по команде подать мяч, до которого не может добраться сам.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="de" dir="ltr">? <a href="https://twitter.com/RBuerki1?ref_src=twsrc%5Etfw">@RBuerki1</a> und sein Ritual vor jedem Spiel - einfach überragend! Mehr von unserem Keeper gibt's übrigens morgen Früh im Feiertagsmagazin! <a href="https://t.co/Cb2ZNW3LqF">pic.twitter.com/Cb2ZNW3LqF</a></p>— Borussia Dortmund (@BVB) <a href="https://twitter.com/BVB/status/913408895019778049?ref_src=twsrc%5Etfw">28 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

«Лев Яшин делал точно так же», — отметил один из пользователей.

«Пересматриваю видео уже четвертый раз. Самый смешной момент — когда он застрял между двух арбитров», — написал другой.

В нынешнем сезоне Бундеслиги Бюрки принял участие в 6 матчах и пропустил один мяч. «Боруссия» с 16 очками в активе возглавляет турнирую таблицу чемпионата.