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29 сентября 2017, 16:53 | Футбол: Зарубежный | Lenta.Ru

В сети посмеялись над ворующим мячи вратарем «Боруссии»

Голкипер дортмундской «Боруссии» Роман Бюрки рассмешил пользователей сети предматчевым ритуалом. Видео появилось в Twitter-аккаунте дортмундцев.

Перед началом каждой встречи Бюрки должен потрогать игровой мяч. Вратарь не стесняется забирать его у болбоев и арбитров. Иногда голкипер просит партнера по команде подать мяч, до которого не может добраться сам.

«Лев Яшин делал точно так же», — отметил один из пользователей.

«Пересматриваю видео уже четвертый раз. Самый смешной момент — когда он застрял между двух арбитров», — написал другой.

В нынешнем сезоне Бундеслиги Бюрки принял участие в 6 матчах и пропустил один мяч. «Боруссия» с 16 очками в активе возглавляет турнирую таблицу чемпионата.

Боруссия Д
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