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29 сентября 2017, 16:32 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Хосеп Гвардьола: Агуэро восстановится так скоро, как только возможно

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола не стал раскрывать деталей аварии, в которую попал нападающий «горожан» Серхио Агуэро.

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По данным СМИ, у 29-летнего форварда сломано ребро, а на его восстановление уйдет 2 месяца.

— Агуэро попал в ДТП в Амстердаме, но он вернется после этого, — приводит Твиттер «Манчестер Сити» слова Гвардьолы. — Я не врач. Он вернется так скоро, как только возможно.

Напомним, такси, в котором находился Агуэро, везло его в аэропорт. Водитель не справился с управлением и врезался в столб. «Манчестер Сити» пока не объявил деталей о состоянии здоровья аргентинского нападающего.

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