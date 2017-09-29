Хосеп Гвардьола: Агуэро восстановится так скоро, как только возможно
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола не стал раскрывать деталей аварии, в которую попал нападающий «горожан» Серхио Агуэро.
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Видимо, что-то случилось...
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По данным СМИ, у 29-летнего форварда сломано ребро, а на его восстановление уйдет 2 месяца.
— Агуэро попал в ДТП в Амстердаме, но он вернется после этого, — приводит Твиттер «Манчестер Сити» слова Гвардьолы. — Я не врач. Он вернется так скоро, как только возможно.
Напомним, такси, в котором находился Агуэро, везло его в аэропорт. Водитель не справился с управлением и врезался в столб. «Манчестер Сити» пока не объявил деталей о состоянии здоровья аргентинского нападающего.
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