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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/31170935/
29 сентября 2017, 16:13 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Бентеке из-за травмы колена пропустит 1,5 месяца

Главный тренер «Кристал Пэлас» Рой Ходжсон сообщил, что нападающий Кристиан Бентеке, получивший травму колена в матче 6-го тура чемпионата Англии против «Манчестер Сити» (0:5), выбыл из строя на срок не менее 6 недель.

Главный тренер <span class=error>Кристал</span> <span class=error>Пэлас</span> Рой Ходжсон сообщил что нападающий <span class=error>Кристиан</span> <span class=error>Бентеке</span> выбыл из строя на срок не менее 6 недель. Увеличить
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На старте сезона «орлы» потерпели 6 поражений, не сумев забить ни одного гола.

— У Бентеке повреждение связок колена. Он пропустит не меньше 6 недель, — цитирует BBC Ходжсона.

Напомним, 26-летний бельгийский форвард перешел в «Кристал Пэлас» из «Ливерпуля» в августе 2016 года. В составе нового клуба он принял участие в 42 матчах, забив 15 мячей.

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