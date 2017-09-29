Бентеке из-за травмы колена пропустит 1,5 месяца

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На старте сезона «орлы» потерпели 6 поражений, не сумев забить ни одного гола.

— У Бентеке повреждение связок колена. Он пропустит не меньше 6 недель, — цитирует BBC Ходжсона.

Напомним, 26-летний бельгийский форвард перешел в «Кристал Пэлас» из «Ливерпуля» в августе 2016 года. В составе нового клуба он принял участие в 42 матчах, забив 15 мячей.