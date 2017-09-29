Бентеке из-за травмы колена пропустит 1,5 месяца
Главный тренер «Кристал Пэлас» Рой Ходжсон сообщил, что нападающий Кристиан Бентеке, получивший травму колена в матче 6-го тура чемпионата Англии против «Манчестер Сити» (0:5), выбыл из строя на срок не менее 6 недель.
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На старте сезона «орлы» потерпели 6 поражений, не сумев забить ни одного гола.
— У Бентеке повреждение связок колена. Он пропустит не меньше 6 недель, — цитирует BBC Ходжсона.
Напомним, 26-летний бельгийский форвард перешел в «Кристал Пэлас» из «Ливерпуля» в августе 2016 года. В составе нового клуба он принял участие в 42 матчах, забив 15 мячей.
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