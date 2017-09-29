Писарро стал игроком «Кельна»
«Кельн» на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с перуанским нападающим Клаудио Писарро.
38-летний игрок в статусе свободного агента заключил договор с «Кельном» до конца сезона.
Последним клубом «Кельна» в бундеслиге был «Вердер», также он играл за «Баварию», всего провел в бундеслиге 430 матчей. Также Писарро провел 21 матч за «Челси». В Лиге чемпионов на его счету в общей сложности 73 матча, а за сборную Перу — 79 игр.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter