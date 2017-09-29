Писарро стал игроком «Кельна»

38-летний игрок в статусе свободного агента заключил договор с «Кельном» до конца сезона.

Последним клубом «Кельна» в бундеслиге был «Вердер», также он играл за «Баварию», всего провел в бундеслиге 430 матчей. Также Писарро провел 21 матч за «Челси». В Лиге чемпионов на его счету в общей сложности 73 матча, а за сборную Перу — 79 игр.