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29 сентября 2017, 16:02 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Писарро стал игроком «Кельна»

«Кельн» на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с перуанским нападающим Клаудио Писарро.

38-летний игрок в статусе свободного агента заключил договор с «Кельном» до конца сезона.

Последним клубом «Кельна» в бундеслиге был «Вердер», также он играл за «Баварию», всего провел в бундеслиге 430 матчей. Также Писарро провел 21 матч за «Челси». В Лиге чемпионов на его счету в общей сложности 73 матча, а за сборную Перу — 79 игр.

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