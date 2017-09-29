Пять «но» против папы Карло. «Бавария» уволила Анчелотти

Карло Анчелотти уволен из «Баварии» с очень тревожной — для всех будущих тренеров мюнхенцев — записью в трудовой книжке: «настроил против себя пятерых важнейших игроков» (цитата, на секундочку, президента немецкого клуба Ули Хенесса). Что же теперь получается, каждому следующему специалисту, кто бы ни пришел на смену итальянцу, нужно всегда держать в уме, что футболисты в «Баварии», пусть и важнейшие — über alles, превыше всего? Особенно, превыше тренера?

За 15 месяцев, проведенных в Мюнхене, итальянец одержал с «Баварией» 42 победы в 60 матчах (при 9 ничьих и 9 поражениях), завоевал одно чемпионство и два Суперкубка Германии. Здесь вместо точки напрашивается запятая и многозначительное «но» — говорят, все, что идет в предложении до него, не важно. К увольнению Анчелотти привели пять таких «но». Давайте разбираться и загибать пальцы.

1. СОР, ВЫНЕСЕННЫЙ ИЗ ИЗБЫ

Сезон начался для «Баварии» отвратительно. Проваленная предсезонка — в четырех матчах азиатского турне только одна победа (3:2 над «Челси») при двух поражениях (0:4 от «Милана» и 0:2 от «Интера») и ничьей (1:1 с «Арсеналом»). Следом еще две оплеухи в товарищеских играх — 0:3 от «Ливерпуля», 0:2 от «Наполи». Одержанная с огромным трудом (и автоголом противника на 88-й минуте) суперкубковая победа над «Боруссией». Неожиданное поражение уже в третьем туре бундеслиги от «Хоффенхайма» (0:2). Довольно статистики — вы и так уже поняли, что от чемпиона Германии и претендента на победу в Лиге чемпионов ждут, мягко говоря, других результатов.

Вода в мюнхенском котле, возможно, не закипела бы так быстро, если бы не интервью Роберта Левандовски, которое он дал Der Spiegel перед той самой игрой против «Хоффенхайма». Поляк публично раскритиковал трансферную политику клуба: «Бавария» должна прилагать больше усилий и тратить больше денег, чтобы приглашать игроков мирового класса. Этим летом клуб потратил около 40 миллионов евро — недостаточно, чтобы конкурировать с серьезными соперниками.

На слова нападающего тут же отреагировал председатель правления мюнхенцев Карл-Хайнц Румменигге: «Тем, кто выносит на публику критические суждения о тренере, клубе или других игроках, придется серьезно поговорить со мной. Подобные заявления будут иметь последствия». Между делом он упомянул еще один конфликт, о котором до этого не знала общественность: «Если Левандовски недоволен нашим азиатским турне, то ему следует знать, что клуб его мечты, мадридский “Реал”, провел в подобной поездке в два раза больше времени, чем мы. Пусть подумает об этом на досуге».

К сказанному об игроке Румменигге добавил несколько неоднозначных комментариев о тренере: «Карло — большой любитель свободы слова и демократии, но стоит признать, что мы недостаточно умны, если, вместо того, чтобы концентрироваться на задачах на поле, болтаем языком за его пределами».

2. НЕДОВОЛЬСТВО РОТАЦИЕЙ

Звездные футболисты не любят замен. Это большое искусство — убедить игрока, что ему стоит отдохнуть и закончить матч раньше финального свистка. Самый свежий пример этого мастерства у всех перед глазами — Зинедин Зидан, сумевший внушить Криштиану Роналду необходимость и целесообразность отдыха.

Анчелотти стоит посоветоваться с французским коллегой на этот счет. Статусные игроки «Баварии» не раз проявляли недовольство ротацией, как в прошлом сезоне, так и в нынешнем. Памятен эпизод с Франком Рибери, когда итальянцу пришлось по-отечески приобнять и поцеловать бушевавшего француза, чтобы привести его в чувство.

В этом сезоне открыто выражал несогласие со своей заменой в игре против «Вердера» Томас Мюллер: «Я, честно говоря, не очень понимаю, какие именно игровые качества хочет видеть наш тренер на поле, но у меня складывается ощущение, что я не подхожу на 100 процентов под его параметры».

3. КОНФЛИКТЫ С ИГРОКАМИ

«Пятеро важнейших игроков», с которыми, по словам Хенесса, испортил отношения Анчелотти (по мнению Bild): Матс Хуммельс, Жером Боатенг, Рибери, Арьен Роббен и Кингсли Коман. Странно, что в списке нет Мюллера, который в предыдущем абзаце активно протестовал против преждевременного ухода с поля. Как раз от него негативных реверансов в адрес итальянца ожидаешь больше всего.

Взглянув на количество игрового времени каждого из этой пятерки, легко сделать вывод, с чем связано их недовольство (может быть, только по Хуммельсу есть вопросы — он выходил в старте практически в каждом матче команды, за исключением двух игр в Лиге чемпионов). Боатенг и Коман превратились практически в невидимок, а Рибери и Роббен, отказываясь стареть, категорически не согласны с тем, что пора уступать места молодым. Саботировать тренера в такой ситуации оказалось проще простого. Отдельного упоминания заслуживает голландский футболист, но о нем мы поговорим чуть позже.

4. «БАВАРИЯ» В РУКАХ СТАРИКОВ

Как бы это ни звучало, так и есть. Начиная с самой верхушки клуба — Хенесса и Румменигге — и заканчивая составом команды, где правят бал Рибери (34 года), Роббен (33 года) и Мануэль Нойер (31 год). Хуммельсу и Боатенгу из «списка пятерых» почти 30. Француз и голландец — известные склочники, и складывается ощущение, что после ухода Филиппа Лама и Хаби Алонсо, которые завершили карьеру минувшим летом, в команде не осталось никого, кто смог бы хоть немного усмирить буянов. Теперь они — у руля, и мягкотелому Анчелотти просто не хватило жесткости и строгости, чтобы поставить их на место. А у совета директоров «Баварии» хватило «ума» пойти на поводу у футболистов, которые через год-два и сами покинут команду по объективным причинам.

5. РОББЕН

Как я и обещал, мы возвращаемся к фигуре голландца, который в этой ситуации запомнился особенно. Просто потому, что, как говорил Штирлиц, лучше всего запоминается последнее. А последнее, что услышал футбольный мир перед новостью об увольнении Анчелотти, были слова Роббена после фиаско в Париже (0:3): «Поддерживаем ли мы тренера? Я не буду отвечать на этот вопрос. Мы потерпели тяжелое поражение, так что можем поговорить о нем. Могу ли я прокомментировать выбранный стартовый состав? Мне нечего об этом сказать, в моих словах нет никакого смысла». Да, Роббен играет в «Баварии» без малого 10 лет, может и покритиковать, если есть, за что, но у него и прежде возникали проблемы с тренерами, в какой команде он бы ни оказывался. Так может быть проблема все-таки в нем?

Уже бывший главный тренер мюнхенцев после проигрыша «ПСЖ» сказал: «Я много думал, чтобы выбрать наиболее оптимальный состав. Сделал выбор и ошибся. Да, меня будут критиковать, но это не проблема». Нет, синьор Анчелотти, это проблема. Потому что эта критика неожиданно перевесила всю немецкую рациональность, всегда отличавшую руководство «Баварии».

Потому что в вашей мюнхенской карьере стало слишком много «но».