Уволенный из «Баварии» Анчелотти может возглавить футбольный клуб «Вест Хэм»
Карло Анчелотти, в четверг уволенный из мюнхенской «Баварии», может сменить Славена Билича на посту главного тренера лондонского футбольного клуба «Вест Хэм», сообщает Telegraph.
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Отмечается, что «Вест Хэм» контактировал с Анчелотти еще в 2015 году, прежде чем «молотобойцев» возглавил Билич. Лондонский клуб неудачно начал текущий сезон в английской
С 2009 по 2011 год Анчелотти уже работал в Англии, возглавляя «Челси». Под его руководством «синие» выиграли чемпионат, Кубок и Суперкубок Англии.
Ранее в СМИ в качестве возможного сменщика Билича в «Вест Хэме» назывались Рафаэль Бенитес, возглавляющий «Ньюкасл», и рулевой петербургского «Зенита» Роберто Манчини.
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