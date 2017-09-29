Уволенный из «Баварии» Анчелотти может возглавить футбольный клуб «Вест Хэм»

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Отмечается, что «Вест Хэм» контактировал с Анчелотти еще в 2015 году, прежде чем «молотобойцев» возглавил Билич. Лондонский клуб неудачно начал текущий сезон в английской премьер-лиге, занимая с 4 очками после шести туров 18-е место, в связи с чем позиции Билича не очень прочны.

С 2009 по 2011 год Анчелотти уже работал в Англии, возглавляя «Челси». Под его руководством «синие» выиграли чемпионат, Кубок и Суперкубок Англии.

Ранее в СМИ в качестве возможного сменщика Билича в «Вест Хэме» назывались Рафаэль Бенитес, возглавляющий «Ньюкасл», и рулевой петербургского «Зенита» Роберто Манчини.