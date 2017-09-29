Страшная авария Агуэро. Подробности
Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро стал участником
дорожно-транспортного происшествия. Аргентинец получил повреждения и пройдет дополнительное медобследование. «СЭ» приводит подробности произошедшего.
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Видимо, что-то случилось...
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ЧТО СЛУЧИЛОСЬ
29-летний аргентинец ехал на такси в аэропорт после концерта в Амстердаме. Водитель не справился с управлением и врезался в столб.
Как сообщили в английском клубе, игрок посетил столицу Голландии в свой выходной.
ЧТО АГУЭРО ДЕЛАЛ В АМСТЕРДАМЕ?
Аргентинец прибыл в Амстердам по приглашению колумбийского певца Малума, который работает в жанре реггетон. У Малума в Инстаграме 28,6 миллиона подписчиков. Совместное фото Агуэро выложил накануне.
КАКИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ ПОЛУЧИЛ ИГРОК
В результате аварии футболист получил перелом ребра. По предварительным данным, на восстановление Агуэро потребуется около двух месяцев.
Сегодня игрок вернется в Манчестер. Напомним, что завтра «Сити» в гостях сыграет в матче 7-го тура чемпионата Англии против «Челси». В этом сезоне
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