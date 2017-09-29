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29 сентября 2017, 14:57 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Страшная авария Агуэро. Подробности

Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро стал участником дорожно-транспортного происшествия. Аргентинец получил повреждения и пройдет дополнительное медобследование. «СЭ» приводит подробности произошедшего.

Нападающий Манчестер Сити стал участником <nobr>дорожно-транспортного</nobr> происшествия. Увеличить
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ЧТО СЛУЧИЛОСЬ

29-летний аргентинец ехал на такси в аэропорт после концерта в Амстердаме. Водитель не справился с управлением и врезался в столб.

Как сообщили в английском клубе, игрок посетил столицу Голландии в свой выходной.

ЧТО АГУЭРО ДЕЛАЛ В АМСТЕРДАМЕ?

Аргентинец прибыл в Амстердам по приглашению колумбийского певца Малума, который работает в жанре реггетон. У Малума в Инстаграме 28,6 миллиона подписчиков. Совместное фото Агуэро выложил накануне.

КАКИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ ПОЛУЧИЛ ИГРОК

В результате аварии футболист получил перелом ребра. По предварительным данным, на восстановление Агуэро потребуется около двух месяцев.

Сегодня игрок вернется в Манчестер. Напомним, что завтра «Сити» в гостях сыграет в матче 7-го тура чемпионата Англии против «Челси». В этом сезоне премьер-лиги Агуэро забил шесть голов и отдал 3 передачи 6 встречах.

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Попавший в ДТП футболист «Манчестер Сити» Агуэро пройдет обследование в клубе в пятницу

Попавший в ДТП футболист «Манчестер Сити» Агуэро пройдет обследование в клубе в пятницу

ТАСС, 29 сентября. Нападающий английского футбольного клуба «Манчестер Сити» и сборной Аргентины Серхио Агуэро, пострадавший в ДТП в Амстердаме, пройдет дополнительное медицинское обследование в клубе в пятницу. Об этом сообщает пресс-служба команды.
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