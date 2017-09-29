«Бавария» хочет определиться с новым главным тренером в течение двух недель
Президент «Баварии» Ули Хенесс надеется в ближайшее время определиться с новым главным тренером команды.
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После поражения в Лиге чемпионов от «ПСЖ» со счетом 0:3 мюнхенцы уволили Карло Анчелотти. Временно «Баварию» возглавил Вилли Саньоль.
— Мы не ощущаем давления по срокам, — цитирует Le Figaro Хенесса. — Но хочется, чтобы в течение двух недель, то есть после паузы на матчи сборных, у нас было решение по новому тренеру.
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