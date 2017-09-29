Китайский владелец ФК «Милан» ищет новых инвесторов, чтобы покрыть убытки

Итальянская холдинговая компания «Фининвест» семьи Сильвио Берлускони продала китайскому консорциуму во главе с Ли Йонхонгом 99,9% акций клуба в апреле 2017 года. Общая сумма сделки составила €740 млн, включая долги клуба. В августе 2017 года правительство Китая установило правила, ограничивающие зарубежные инвестиции отечественных компаний. Как сообщает Reuters со ссылкой на свой источник, после этого партнеры Ли отказались от инвестиций в футбол, и он фактически остался единственным инвестором «Милана».

Ли хотел бы разделить финансовое бремя и финансовые риски с другими инвесторами. В 2016 году «Милан» показал убыток в размере €75 млн. В текущем году клуб продолжит оставаться убыточным. В летнее трансферное окно «Милан» потратил €230 млн на покупку футболистов.

Как сообщает один из источников, некоторые инвесторы, в том числе и итальянские, считают привлекательным вариант вложиться в «Милан», так как в течение нескольких лет клуб может выйти на рынок ценных бумаг Китая. 18 октября пройдет 19-й съезд Коммунистической партии Китая, на котором власти могут смягчить свою позицию относительно зарубежных инвестиций. В таком случае многие китайские инвесторы захотят стать совладельцами «Милана».