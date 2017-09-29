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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/31168627/
29 сентября 2017, 13:38 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Стив Коттерилл сменил Харри Реднаппа на посту главного тренера «Бирмингем Сити»

Стив Коттерилл сменил Харри Реднаппа на посту главного тренера «Бирмингем Сити», сообщается на официальном сайте футбольного клуба, выступающего во втором по силе дивизионе чемпионата Англии (Чемпионшипе).

Контракт с 53-летним Коттериллом рассчитан на 2,5 года. Реднапп был отправлен в отставку 16 сентября из-за неудовлетворительных результатов в начале сезона. В концовке сезона-2016/17 Коттерилл пополнил тренерский штаб Реднаппа и помог команде избежать вылета из Чемпионшипа, а в межсезонье покинул клуб.

С 8 очками в 10 матчах «Бирмингем» идет на 22-м месте в турнирной таблице Чемпионшипа.

Бирмингем Сити
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