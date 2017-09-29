Стив Коттерилл сменил Харри Реднаппа на посту главного тренера «Бирмингем Сити»
Стив Коттерилл сменил Харри Реднаппа на посту главного тренера «Бирмингем Сити», сообщается на официальном сайте футбольного клуба, выступающего во втором по силе дивизионе чемпионата Англии (Чемпионшипе).
Контракт с 53-летним Коттериллом рассчитан на 2,5 года. Реднапп был отправлен в отставку 16 сентября
С 8 очками в 10 матчах «Бирмингем» идет на 22-м месте в турнирной таблице Чемпионшипа.
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