Стив Коттерилл сменил Харри Реднаппа на посту главного тренера «Бирмингем Сити»

Контракт с 53-летним Коттериллом рассчитан на 2,5 года. Реднапп был отправлен в отставку 16 сентября из-за неудовлетворительных результатов в начале сезона. В концовке сезона-2016/17 Коттерилл пополнил тренерский штаб Реднаппа и помог команде избежать вылета из Чемпионшипа, а в межсезонье покинул клуб.

С 8 очками в 10 матчах «Бирмингем» идет на 22-м месте в турнирной таблице Чемпионшипа.