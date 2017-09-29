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29 сентября 2017, 13:36 | Футбол: Зарубежный | Советский спорт

Дэвид Бекхэм: Тренерская деятельность меня не интересует

Бывший полузащитник «Милана» Дэвид Бекхэм дал интервью итальянским СМИ.

Легендарный полузащитник сборной Англии <span class=error>Дэвид</span> Бекхэм рассказал о планах на будущее. Увеличить
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Напомним, английский футболист выступал за «россонери» c 2009 по 2010 гг, сыграв во всех турнирах 33 матча (2 гола, 7 голевых передач).

«У меня много приятных воспоминаний о времени, проведенном в «Милане». Это был особенный момент в моей жизни. Клуб и фанаты относились ко мне с любовью. Мне очень нравилось играть в Италии. Я скучаю по Милану.

Будучи игроком такой команды, ты живешь с давлением. Это просто не прекращается. Я всем сердцем любил это место. То же самое я могу сказать о вашей стране. Мне очень нравилась местная кухня. Здесь у меня появились новые друзья.

Что касается новых владельцев клуба, то я очень уважаю этих людей. Но должен сказать, что смотрю на игру команды и жду результата. Надеюсь, «Милан» вернется на прежний уровень и будет бороться за трофеи.

Серия А? Это по-прежнему одна из ведущих лиг Европы. Здесь серьезная конкуренция.

Нет, я никогда не сожалел о прошлом. В «Манчестер Юнайтед» я выиграл все возможные трофеи. За всю карьеру я сталкивался с разными проблемами, но я представлял Англию в топ-клубах, и горжусь этим.

Что касается тренерской деятельности, то я могу сказать вам, что я никогда не планировал работать тренером. Меня это не интересует. Почему я люблю футбол? Потому что он до сих пор является самым красивым видом спорта на планете, — заявил Бэкхэм, чьи слова приводит Football Italia.
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