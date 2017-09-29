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29 сентября 2017, 13:24 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Перес выступил за модернизацию Королевской испанской футбольной федерации

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес выступил за модернизацию Королевской испанской футбольной федерации.

Президент мадридского Реала <span class=error>Флорентино</span> <span class=error>Перес</span> выступил за модернизацию Королевской испанской футбольной федерации. Увеличить
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«Федерация должна меняться и модернизироваться, в последние дни каждого сезона мы наблюдаем странные вещи. Нужно это прекратить, система должна меняться, потому что она ставит испанский футбол в невыгодное положение. Есть ощущение, что эти изменения не за горами», — цитирует Переса Marca.

Одной из актуальных проблем футбола в Испании на данный момент является отсутствие чётких границ деятельности руководящего органа.

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