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29 сентября 2017, 13:24 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Форвард «Халла»: Слуцкий — отличный парень, игроки его полностью поддерживают

Форвард «Халл Сити» Фрейзер Кэмпбелл поддержал главного тренера команды Леонида Слуцкого.

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«Тренер Слуцкий — отличный парень, игроки его полностью поддерживают. Мы все одно целое. Нам просто нужно быть более последовательными и стабильными. В каждой игре были отрезки, в которых мы доминировали, но не могли воплотить это преимущество в голы.

Впереди перерыв на матчи сборных, поэтому мы можем отдать все силы, чтобы получить нужный результат», — цитирует игрока пресс-служба «Халла».

«Тигры» после 10 игр занимают 17-е место в турнирной таблице Чемпионшипа, имея в активе 9 очков.

Халл Сити
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Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий в преддверии встречи с «Бирмингемом» в рамках 11-го тура Чемпионшипа поделился мнением о последних неудачах «тигров» в первенстве, отметив, что проблемы в игре носят в том числе ментальный характер.
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