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29 сентября 2017, 12:20 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Впервые в истории «Арсенала» годовой доход превысил отметку в £ 400 млн

Лондонский «Арсенал» опубликовал финансовые результаты за сезон-2016/17.

Лондонский Арсенал опубликовал финансовые результаты за сезон-2016/17. Увеличить
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Доходы клуба увеличились с £ 350,6 млн (около € 399 млн) до £ 422,8 млн. Впервые в истории клуба годовой доход превысил отметку в £ 400 млн, отмечает пресс-служба «канониров».

Расходы на оплату труда выросли до £ 199,4 млн (2016 год — £ 195,4 млн) и составили 47,2% (2016 год — 55,7%) от доходов по футбольной деятельности.

Амортизационные отчисления на регистрацию игроков выросли до £ 77,1 млн (2016 год — £ 59,2 млн).

Прибыль до уплаты налогов по сравнению с прошлым годом увеличилась с £ 2,9 млн до £ 44,6 млн.

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