Болельщики худшего клуба в мире требуют перестать побеждать. Что происходит

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Демонстрации у входа на стадион. Плакаты с надписью «Руководство — вон!». В подвале бразильского футбола разгорелся скандал, о котором говорят во всём мире. Вы ничего не знали о клубе «Ибис», но сейчас самое время это исправить.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:45.74074074074074% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BY3yCTbDFDe/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">VAI ENCARAR? ?</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от Íbis Sport Club (OFICIAL) (@instaibis) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-09-10T19:05:09+00:00">Сен 10 2017 в 12:05 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Когда-то давно всё это начиналось вполне обычно. Крупная хлопковая фабрика Tecelagemde Seda e Algodão в штате Пернамбуку в конце 30-х решила создать футбольную команду для своих сотрудников. Команду назвали «Ибис» — в честь священной птицы древнего Египта, как настаивают в Бразилии, хотя обычные, совсем не священные ибисы мирно живут в Африке и поныне.

Через несколько лет команда была заявлена в чемпионат штата Пернамбуку. И даже выиграла пару титулов в конце 40-х — правда, не в главном соревновании, а в молодёжном. К тому моменту «Ибис» уже стал профессиональным клубом и в его составе играли не только работники хлопковой фабрики… Но и, например, Вава (если не знаете, кто это, немедленно узнайте!). Будущий двукратный чемпион мира задержался здесь всего на несколько месяцев, но это было очень значимым событием в истории клуба до определённого момента. Пока у «Ибиса» не изменились ценности.

«Ничто не может быть хуже»

Клуб тихо существовал в низших дивизионах чемпионата Пернамбуку примерно 40 лет, ничем не выделяясь среди остальных. А потом началась кошмарная полоса неудач. В конце 70-х «Ибис» превратился в вечного аутсайдера, опустившись на самое дно профессионального бразильского футбола. И, наконец, в 1980 году пробил дно… и обнаружил под ним дивный новый мир. И обрёл счастье.

Стадион «Адемир Кунья» хорошо подходит команде.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="pt" dir="ltr">Estádio Ademir Cunha, que no próximo domingo vai receber o jogo entre <a href="https://twitter.com/america_pe?ref_src=twsrc%5Etfw">@america_pe</a> x <a href="https://twitter.com/centraloficial?ref_src=twsrc%5Etfw">@centraloficial</a> pelo Estadual: <a href="https://t.co/4dm77Jrubg">https://t.co/4dm77Jrubg</a> <a href="https://t.co/0OfHAFGccV">pic.twitter.com/0OfHAFGccV</a></p>— Marcos Leandro (@MLeandroCunha) <a href="https://twitter.com/MLeandroCunha/status/817118200039088128?ref_src=twsrc%5Etfw">5 января 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Три с половиной сезона без побед — за это достижение «Ибис» удостоился места в книге рекордов Гиннесса и официально был признан худшим клубом в мире. С тех пор амбициозный слоган не менялся: «Ничто не может быть хуже». И клуб сделал всё, чтобы соответствовать этим громким словам. Не верите? Вот немного статистики.

За свою историю «Ибис» провёл более 1100 официальных матчей. В них он потерпел почти 800 поражений и одержал меньше 150 побед. В чемпионате штата в сезоне-1983 «Ибис» потерпел 23 поражения в 23 матчах. За четыре года (1980−84) клуб не одержал ни одной победы. Актуальную разницу мячей выяснить не удалось, последние достоверные данные относятся к 2005 году — тогда разница мячей была минус 2221 гол. Именно в ту великую эпоху в «Ибисе» появился футболист, который станет легендой для болельщиков.

Мауро Шампунь

Атакующий полузащитник Мауро Тешейра Торпе с модной в то время прической получил прозвище Шампунь при обидных обстоятельствах: над ним подшутили при презентации в команде, облив кудряшки шампунем. Подходящее начало легендарного пути в худшей команде мира. Мауро получил 10-й номер и провёл в команде 10 лет. В течение которых забил один гол.

Гол был забит в ворота «Ферровьярио Ресифи», и Шампунь, празднуя, пробежал вдоль всех трибун стадиона. Правда, «Ибис» тогда проиграл со счётом 1:8, но кому какое дело до мелочей, когда творится История. Сейчас Мауро работает парикмахером. Разумеется, он стрижёт клиентов в форме «Ибиса» с 10-м номером и до сих пор не сменил причёску…

Мауро Шампунь чеканит мяч. Два раза получается легко.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="pt" dir="ltr">Olha quem apareceu hoje...<br><br>? <a href="https://t.co/aRYYAFLyEV">pic.twitter.com/aRYYAFLyEV</a></p>— Íbis Sport Club (@ibismania) <a href="https://twitter.com/ibismania/status/911325048715272193?ref_src=twsrc%5Etfw">22 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Как клуб всех подвёл

Первые неприятности случились ещё в 1999 году. Тогда «Ибис» зачем-то стал вице-чемпионом второго дивизиона штата и попал в высшую лигу Пернамбуку. Катастрофа казалась неминуемой, но в последний момент удалось спастись: у «Ибиса» не оказалось денег на зарплаты футболистам, и за долги лига сразу же отправила новичка в низшую лигу. С тех пор клуб сделал ставку на маркетинг. Предложил работу Жозе Моуринью. Завёл собственный сайт (правда, ненадолго) и аккаунты в соцсетях. И, разумеется, не выигрывал. Но сейчас всё серьёзно.

В сентябре стартовали игры второго дивизиона Пернамбуку. «Ибис» провёл три матча и… выиграл все три. С разницей голов 4−1 клуб из города Паулиста возглавляет свою группу. 1 октября предстоит матч с аутсайдером «Лимаренсе». Если удастся победить, это станет серьёзной заявкой на выход в высшую лигу штата. В общем, нерушимые традиции и вся славная история «Ибиса» под угрозой. Что ещё хуже — не все, кажется, понимают тяжесть ситуации. Футболисты радовались после третьей победы. Клуб позволил себе пошутить.

Извините, но теперь зовите нас «непобедимыми»

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="pt" dir="ltr">DESCULPA, MAS NÃO CONHEÇO OUTRO TIME INVICTO NO MUNDO... ? <a href="https://t.co/UiECqRSFXA">pic.twitter.com/UiECqRSFXA</a></p>— Íbis Sport Club (@ibismania) <a href="https://twitter.com/ibismania/status/912048833873539078?ref_src=twsrc%5Etfw">24 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Но не всё потеряно: ещё остались люди, верные традициям. Болельщики «Ибиса» настроены решительно. Рядом со стареньким стадионом «Адемир Кунья», где «Ибис» проводит домашние матчи (и на самом стадионе), болельщики проводят пикеты против политики клуба. «Руководство — вон», — написано на их плакатах. Протестующих немного, редко больше 10 одновременно. Но так даже лучше — это в стиле худшего клуба в мире. Если бы его фаны смогли организовать многотысячную толпу, значит что-то в мире стало бы неправильно. Кстати, Шампунь тоже здесь. Он готов сам стать президентом клуба в этот трудный момент.

«Верните мой “Ибис”. Мы хотим поражений».

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="pt" dir="ltr">Próximo de recorde histórico, <a href="https://twitter.com/ibismania?ref_src=twsrc%5Etfw">@ibismania</a> sofre com protestos: "Queremos derrotas":<a href="https://t.co/n6c6MlcHmf">https://t.co/n6c6MlcHmf</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/NossoFutebol?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#NossoFutebol</a> <a href="https://t.co/unRDCdAIta">pic.twitter.com/unRDCdAIta</a></p>— SporTV (@SporTV) <a href="https://twitter.com/SporTV/status/912714040031563777?ref_src=twsrc%5Etfw">26 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Сейчас «Ибис» тренируется перед выездом на матч с «Лимаренсе». Кажется, игроки сосредоточены на сто процентов. Понимают ли они, как важно не подвести болельщиков, которые верят в клуб?

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BZjqXXSH4cU/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Após a recente onda de protestos, o treino da SELEÇÃO hoje foi fechado, sem torcida e imprensa. O técnico Ricardo Guardiola mantém segredo na escalação para a partida do próximo domingo, contra o LANTERNA do grupo, Centro Limoeirense, às 16h, no estádio Cunhão.</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от Íbis Sport Club (OFICIAL) (@instaibis) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-09-27T20:04:43+00:00">Сен 27 2017 в 1:04 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>