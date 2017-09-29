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29 сентября 2017, 11:53 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

Попавший в ДТП футболист «Манчестер Сити» Агуэро пройдет обследование в клубе в пятницу

ТАСС, 29 сентября. Нападающий английского футбольного клуба «Манчестер Сити» и сборной Аргентины Серхио Агуэро, пострадавший в ДТП в Амстердаме, пройдет дополнительное медицинское обследование в клубе в пятницу. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Ранее газета Ole сообщала, что Агуэро, который проводил свой выходной в Амстердаме, возвращался на такси в аэропорт, но водитель не справился с управлением и врезался в столб. 29-летний аргентинец, по информации издания, сломал ребро и будет восстанавливаться после травмы около двух месяцев.

Агуэро приедет в Манчестер в пятницу. После медосмотра клубными врачами будет окончательно определено состояние нападающего в преддверии субботнего матча чемпионата Англии против «Челси».

Агуэро перешел в «Манчестер Сити» в 2011 году и выиграл с командой два титула чемпиона Англии (2011/12, 2013/14). В составе испанского «Атлетико» побеждал в Лиге Европы (2010). В его активе также золото Олимпиады 2008 года и серебро чемпионата мира — 2014.

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СМИ: Футболист «Манчестер Сити» Агуэро сломал ребро в результате ДТП

СМИ: Футболист «Манчестер Сити» Агуэро сломал ребро в результате ДТП

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Нападающий английского футбольного клуба «Манчестер Сити» и сборной Аргентины Серхио Агуэро сломал ребро в результате дорожно-транспортного происшествия. Об этом сообщает газета Ole.
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