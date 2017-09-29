Попавший в ДТП футболист «Манчестер Сити» Агуэро пройдет обследование в клубе в пятницу

Ранее газета Ole сообщала, что Агуэро, который проводил свой выходной в Амстердаме, возвращался на такси в аэропорт, но водитель не справился с управлением и врезался в столб. 29-летний аргентинец, по информации издания, сломал ребро и будет восстанавливаться после травмы около двух месяцев.

Агуэро приедет в Манчестер в пятницу. После медосмотра клубными врачами будет окончательно определено состояние нападающего в преддверии субботнего матча чемпионата Англии против «Челси».

Агуэро перешел в «Манчестер Сити» в 2011 году и выиграл с командой два титула чемпиона Англии (2011/12, 2013/14). В составе испанского «Атлетико» побеждал в Лиге Европы (2010). В его активе также золото Олимпиады 2008 года и серебро чемпионата мира — 2014.