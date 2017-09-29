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29 сентября 2017, 11:28 | Футбол: Зарубежный | Советский спорт

Роналду хочет зарабатывать в «Реале» 30−40 миллионов в год

Форвард «Реала» Криштиану Роналду дал понять руководству клуба, что рассчитывает на увеличение зарплаты до 30−40 миллионов евро в год, сообщает AS.

Роналду хочет зарабатывать в Реале 30−40 миллионов в год - Фото Увеличить
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Таким образом, 32-летний португалец рассчитывает зарабатывать, как бразилец Неймар в «Пари Сен-Жермен» и аргентинец Лионель Месси в «Барселоне».

Отметим, что летом, после того, как «Реал» не смог заполучить форварда «Монако» Килиана Мбаппе, президент клуба Флорентино Перес пообещал Роналду пересмотреть его действующий контракт. В «Реале» рассчитывают, что увеличение зарплаты успокоит Роналду, который после окончания прошлого сезона всерьез рассматривал вариант ухода из клуба, в том числе из-за дела об укрытии налогов.

Однако «Реал» планировал добавить Роналду четыре миллиона к его нынешней зарплате в 21 миллион евро в год. При таком раскладе португалец не будет подписывать новое соглашение.

Пока клуб не ответил на запрос Роналду о зарплате в 30−40 миллионов евро.

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