Роналду хочет зарабатывать в «Реале» 30−40 миллионов в год

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Таким образом, 32-летний португалец рассчитывает зарабатывать, как бразилец Неймар в «Пари Сен-Жермен» и аргентинец Лионель Месси в «Барселоне».

Отметим, что летом, после того, как «Реал» не смог заполучить форварда «Монако» Килиана Мбаппе, президент клуба Флорентино Перес пообещал Роналду пересмотреть его действующий контракт. В «Реале» рассчитывают, что увеличение зарплаты успокоит Роналду, который после окончания прошлого сезона всерьез рассматривал вариант ухода из клуба, в том числе из-за дела об укрытии налогов.

Однако «Реал» планировал добавить Роналду четыре миллиона к его нынешней зарплате в 21 миллион евро в год. При таком раскладе португалец не будет подписывать новое соглашение.

Пока клуб не ответил на запрос Роналду о зарплате в 30−40 миллионов евро.