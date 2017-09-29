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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/31165013/
29 сентября 2017, 10:45 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Экс-защитник «МЮ» и «Реала» Хайнце возглавит аргентинский клуб «Сан-Лоренсо»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед», мадридского «Реала», «ПСЖ» и национальной сборной Аргентины Габриэль Хайнце станет новым главным тренером аргентинского клуба «Сан-Лоренсо», который на прошлой неделе завершил выступления в Кубке Либертадорес на четвертьфинальной стадии турнира.

Таким образом, бывший футболист сменит на посту главного тренера команды из Буэнос-Айреса Диего Агирре, пишет издание The Sun со ссылкой на источники в Аргентине.

С 2016 года 39-летний специалист трудился в тренерском штабе ещё одного клуба из столицы Аргентины — «Архентинос Хуниорс».
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