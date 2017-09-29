Экс-защитник «МЮ» и «Реала» Хайнце возглавит аргентинский клуб «Сан-Лоренсо»

Таким образом, бывший футболист сменит на посту главного тренера команды из Буэнос-Айреса Диего Агирре, пишет издание The Sun со ссылкой на источники в Аргентине.



С 2016 года 39-летний специалист трудился в тренерском штабе ещё одного клуба из столицы Аргентины — «Архентинос Хуниорс».